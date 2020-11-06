Латвия объявила режим ЧС из-за роста числа больных COVID-19 6.11.2020, 20:37

1,052

фото: Sputnik / Сергей Мелконов

Он будет действовать с 9 ноября по 6 декабря.

Как стало известно сайту Charter97.org, правительство Латвии вводит чрезвычайную ситуацию (ЧС). В стране наблюдается серьезное ухудшение ситуации с COVID-19.

Решение о введении режима было принято 6 ноября на совместном заседании правительства страны и Совета по антикризисному управлению. Отмечается, что ЧС будут действовать с 9 ноября по 6 декабря.

В это время будут запрещены все массовые мероприятия. Больше десяти человек из двух домохозяйств могут собираться вместе, за исключением похорон.

В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы: с 6:00 до 20:00.

Все спортивные мероприятия, такие как соревнования, демонстрации, выступления, будут запрещены

За нарушение ограничений будут применяться штрафы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».