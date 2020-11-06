Работник «Беларуськалия»: Хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране 6.11.2020, 20:45

Вадим Фалей

фото с сайта: lider-press.by

Вадим Фалей объявил забастовку.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», еще один работник «Беларуськалия» присоединился к стачке.

«Я, Фалей Вадим Александрович, являюсь работником ОАО «Беларуськалий» СОФ 4. Вступаю в стачку и поддерживаю требования стачкома. То, что творится в нашей стране, перешло все границы.

Законы работают только во благо одного человека, чтобы удержаться у власти. Я хочу, чтобы мои дети жили в стране, где можно свободно выражать свое мнение и отстаивать свои права. На сегодняшний день у нас это все отобрали.

Все боятся за материальные ценности, потерять работу. И с этой мыслью продолжают делать вид, что ничего не происходит, а в курилках шептаться как все плохо.

Мне тоже есть что терять. Но потерять совесть и быть рабом куда хуже. Если мы сейчас простим насилие, то оно к нам будет применяться еще чаще. Это войдет в привычку. Я не хочу,чтобы моим трудом финансировался режим, где не ценят и не слышат собственный народ. Не нужно ждать, что кто-то за тебя сделает перемены, начни с себя», — говорится в его заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.