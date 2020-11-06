Жительница ЖК «Каскад» поставила на место воришек в балаклавах 13 6.11.2020, 21:59

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Такого ли будущего вы искали, поступая на службу?

Телеграм-канал КАСКАД Live опубликовал несколько видео, в которых местная жительница ставит на место неизвестных в балаклавах, которые пришли срезать и похищать национальные флаги.

«Уже в который раз неустановленные лица, пытались похитить флаги, вывешенные в ЖК «Каскад». Размещение флагов поддержано большинством жителей, они являются нашей собственностью.

Воры могут наивно полагать, что смогут избежать ответственности, в отличие от снискавших всенародную ненависть и презрение исполнителей пыток и убийств. В этом они глубоко ошибаются, им тоже обязательно будет отмерено по «заслугам».

Мы учитываем все факты воровства и грабежа. Не надейтесь на балаклавы. Вы сами наперегонки побежите сдавать подельников в надежде облегчить свою участь.

Многие из вас молоды, а безумный узурпатор, преступными указаниями которого вы руководствуетесь, стар. Его режим не имеет будущего, он неизбежно и скоро падет, хотя бы и по естественным причинам.

Во всем мире спасатели и правоохранители пользуются почетом и уважением общества. Только в лукашенковской Беларуси они вынуждены прятать лица и слышать крики «Позор!».

Такого ли будущего вы искали, поступая на службу?», - пишет телеграм-канал.

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