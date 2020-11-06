Ученые нашли древних существ, которые жили по 200 лет 6.11.2020, 21:24

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фото: phys.org

Моллюски вырастали в длину до 1,5 метров.

Моллюски жили около 68 млн лет назад вместе с динозаврами. Их панцирь был похож на обыкновенную канцелярскую скрепку. В ходе исследований установлено, что существа могли жить до 200 лет.

Ученые Сиракузского университета в США выяснили, что древнее существо, похожее на кальмара, с панцирем в виде скрепки могло жить 100-200 лет. Головоногие моллюски вымерли в конце мелового периода, пишет phys.org.

Специалисты определили возраст Diplomoceras maximum, проведя химический состав раковины. Были выявлены изотопные сигнатуры, свидетельствующие о том, что каждый год с морского дна поднимался метан, который оставлял след на раковине моллюска.

По количеству этих следов ученые оценили возраст ископаемого животного. Он составил 200 лет.

Головоногие моллюски Diplomoceras maximum жили примерно 68 миллионов лет назад в одно время с динозаврами. Их естественной средой обитания были воды вокруг Антарктиды. Моллюски могли вырастать в длину до 1,5 метров.

Существа имели необычную форму панциря – в форме скрепки. Ученые предполагают, что это помогало моллюскам уходить от преследования крупными морскими хищниками

До этого сообщалось, что британец нашел на пляже странное "живое" бревно. Присмотревшись повнимательнее, мужчина заметил, что бревно полностью покрыто щупальцами существ в раковинах.

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