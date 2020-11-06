Восстание университетов 2 6.11.2020, 21:36

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Фото: читатели TUT.BY

Что происходило в вузах страны 6 ноября.

У отчисленных за участие в протестных акциях студентов БГМУ появился шанс на восстановление, пишет gazetaby.com. Но только на неочевидных условиях: ректорат просит их извиняться в прошении и перестать участвовать в акциях.

О требовании пообещать, «не участвовать в акциях как в вузе, так и за его пределами» рассказала одна из студенток университета.

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Как сообщает телеграм-канал «ФФСН бастуе!», 6 ноября в знак протеста против давления, которое администрация БГУ оказывает на своих студентов и педагогов, уволился старший преподаватель Факультета философии и социальных наук Александр Лозовский.

— Во-первых, из диалогов с администрацией ФФСН у меня сложилось стойкое впечатление, что мной пытаются манипулировать намеками о потере рабочего места и потенциальных проблемах с защитой диссертации, — пояснил свое решение педагог. — Это, разумеется, мое личное впечатление (или, наверное, я что-то не так расслышал?), однако я лишил администрацию этой возможности.

Во-вторых, в таких условиях как сейчас, технически невозможно поддерживать адекватный образовательный процесс и готовить специалистов. Спросите любого студента, что занимает его мысли, пока он сидит на занятии, а потом навестите молчаливого коллегу-преподавателя и послушайте, как и о чем он будет говорить, мрачно попивая чай с вами на кухне.

В соцсетях появилось видео эмоционального выступления преподавателя Минского государственного лингвистического университета Юрия Стулова, который высказал свое мнение о происходящем в университете и стране.

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