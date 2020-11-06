На что лучше не соглашаться белорусам при покупке автомобиля 1 6.11.2020, 21:43

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Рейтинг предложений, на которые лучше всего ответить отказом.

В редакцию Автобизнеса регулярно поступают вопросы о разных вариантах и предложениях при покупке машины. "Стоит ли соглашаться?" – задаются вопросом потенциальные автовладельцы. Журналисты составили рейтинг предложений, на которые лучше всего ответить отказом.

Указывать в договоре сумму меньше, чем заплатили по факту

Это довольно частое предложение, которое поступает от продавцов авто. Как правило, это "перекупы", работающие в статусе индивидуальных предпринимателей. Суть тут проста – налоги платятся государству исходя из полученной выручки, поэтому чем меньше прибыль, тем меньше налоги.

Что покупателю до их налогов? По большому счету – ничего, но если автомобиль вопреки условиям договора окажется "ушатан в хлам" или выяснится, что у машины "серая" история и станет вопрос о расторжении такого договора или о признании его недействительным в судебном порядке, то последствия могут быть не очень приятными.

Дело в том, что при вынесении судами решений о недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить полученное (ст.168 ГК РБ): покупатель – автомобиль, продавец – деньги. И сумма, подлежащая возврату покупателю, будет та, которая указана в договоре, хотя фактически он платил больше. Доказать обратное будет практически невозможно.

Но бывает, что и простые автолюбители при продаже машины просят покупателя указать в договоре меньшую сумму, чем ту, по которой они автомобиль продают. Такое может происходить, например, когда у продавца идет раздел имущества с супругой и предметом раздела становятся деньги от продажи машины. Или же родственники что-то делят между собой, а средства от реализации авто распределяют между ними – тот, кто продает, таким путем пытается получить больше остальных.

В любом случае указываем в договоре только ту сумму, по которой автомобиль приобретаем. Экспериментировать и испытывать судьбу не стоит.

Оформлять сделку по доверенности от собственника

Продажа автомобиля по доверенности – это абсолютно легальный вид сделки, но только тогда, когда соблюдаются все требования, предъявляемые к доверенности.

Допустим, тот, кто выдал доверенность продавцу (собственник автомобиля), отменил ее, признан судом недееспособным из-за психических расстройств или вообще умер. В этом случае в соответствии со ст.189 ГК РБ доверенность прекращает свое действие, продавец обязан ее вернуть (ч.3 ст.190 ГК РБ). Но он, зная эти обстоятельства, умолчал и продал автомобиль по доверенности, которая на момент сделки уже недействительна.

В таком случае родственники, наследники или опекуны могут через суд признать такую сделку недействительной и потребовать возврата автомобиля. Решение суда с большой долей вероятности будет в их пользу. Покупателю придется отдавать автомобиль и разбираться в судах с "продавцом".

Статья 182 ГК РБ. Сроки исковой давности по недействительным сделкам

1. Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение.

Оформлять сделку по счет-справке

Об этом редакция Автобизнеса писала примерно с десяток раз (например, вот и вот), и все равно находятся читатели, которые соглашаются на оформление счет-справки "потому что так быстрее", а затем рассказывают нам печальные истории. Поэтому напомним: если автомобиль продает физическое лицо (собственник), то закон подразумевает только один способ купли-продажи – через заключение договора, который обязательно нужно регистрировать в ГАИ (указ №504).

Тот, кто соглашается купить автомобиль у физлица по счет-справке, должен понимать, что продавцом в таком случае в документе (счет-справке) будет указано юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В случае чего разбираться придется именно с ними, а не с тем человеком, который фактически продал автомобиль.

Как нам известно, на рынке "бэушки" до сих пор "гуляют" счета-справки ЧТПУП "Таможсервисснаб", несмотря на то что эта организация, закупившая десятки тысяч таких бланков справок, банкрот. И эти бланки со штампами, подписями и печатями все еще используют недобросовестные продавцы ("перекупы"), хотя они признаны недействительными, ГАИ по таким документам автомобили на учет не ставит.

фото с сайта: abw.by

Справочно: счет-справка выдается покупателям субъектами торговли (юридическими лицами или предпринимателями), осуществляющими реализацию транспортных средств (п.1.4 указа №504).

Проверить действительность счет-справки можно по ссылке – обращайте внимание, на чье имя выдан документ.

Верить на слово, что автомобиль "чист", не бит и не крашен

Обязательно проверьте машину на залог. Проверьте срок действия паспорта продавца (хотя в ГАИ это сделают и без вас), техническое состояние автомобиля с привлечением специалиста. Ничто не мешает проверить на сайте МВД Беларуси, находится ли машина в розыске, а на сайте Таможенного комитета – когда она была ввезена на территорию страны и растаможена.

И конечно, никаких покупок автомобилей по копии паспорта, "рассчитаемся сейчас, а встретимся позже и все оформим в ГАИ". Если все правила покупки соблюдены, то вам, скорее всего, не придется жалеть о сделке.

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