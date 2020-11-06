Байден еще больше вырвался вперед в четырех ключевых штатах 1 6.11.2020, 22:15

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В Пенсильвании кандидат от демократов опережает Трампа на 13 тысяч голосов.

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден лидирует в четырех из пяти штатов, от которых зависит исход выборов в США, сообщает Charter97.org со ссылкой на данные СNN.

По данным CNN, в Пенсильвании разрыв между Байденом и действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом увеличился еще больше: демократ опережает соперника на 13 371 голос. В штате обработано 98% бюллетеней. Победа в Пенсильвании дает кандидату 20 голосов выборщиков, для победы на выборах необходимо 270 голосов. Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, Трамп — только 214, и без Пенсильвании ему не удастся победить.

Также Байден продолжает лидировать в Джорджии, увеличив отрыв на 1 561 голос (16 голосов выборщиков). В Джорджии подсчитано уже 99% голосов.

Кандидат от демократов продолжает удерживать Неваду (6 голосов выборщиков) с отрывом в 20 137 голосов и Аризону (11 голосов выборщиков) с отрывом в 43 779 голосов.

Cкриншот с сайта: cnn.com

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