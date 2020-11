Ученые нашли животных, способных предсказывать будущее 2 6.11.2020, 22:29

Это связано с особенностями их охоты.

Ученые Университет Джонса Хопкинса в США выяснили, что летучие мыши способны предсказывать будущую траекторию бегства жертвы, на лету выстраивая модели на основе полученных эхо-сигналов. Эти модели настолько надежны, что рукокрылые могут успешно выслеживать добычу, даже если та временно скрывается за деревьями, блокирующими эхолокацию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод - lenta.ua).

Исследователи поставили эксперимент, приучив летучих мышей выслеживать насекомых, не покидая насеста. Ученые записали эхолокационные сигналы, испускаемые животными, а также повороты головы, когда летучие мыши следили за полетом насекомых. Они также добавили препятствия, затрудняющие отслеживание добычи. Если бы летучие мыши не могли предсказывать полет потенциальной добычи, движение их голов всегда бы отставало от движения цели, однако животное точно следило за целью.

Известно, что летучая мышь использует время задержки между испусканием ультразвукового сигнала и результирующим эхом, чтобы определить, как далеко находится добыча. Для этого животное наклоняет голову, чтобы уловить изменения в интенсивности эха и найти насекомое. Кроме того, летучие мыши могут оценить скорость полета добычи.

Ученые считают, что летучие мыши используют информацию о скорости жертвы, полученную с помощью задержки эхо-сигналов, а также о направлении, в котором находится добыча, чтобы создать внутреннюю модель и предвидеть будущее положение цели. При этом животные регулируют частоту эхо-сигналов, чтобы обновлять и уточнять модель во время охоты.

