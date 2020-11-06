90-й день борьбы: Беларусь вышла на вечерние акции против узурпатора 1 6.11.2020, 23:27

2,499

Нашей стойкости удивляется весь мир.

90 дней подряд продолжаются протесты по всей стране и за ее пределами, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

Дзержинск (Койданава) также не сдается и продолжает борьбу с режимом.

Хатежино к воскресному маршу готово!

Брестская Вулька и Юго-Запад вышли попрощаться с диктатором.

Гомельская Шведская горка передает эстафету витебскому Билево.

Солидарность процветает в Столбцах и Полоцке.

В Домбровке сегодня музыка и танцы. Не обошлось без исполнения легендарной «Шчучыншчыны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».