90-й день борьбы: Беларусь вышла на вечерние акции против узурпатора

90-й день борьбы: Беларусь вышла на вечерние акции против узурпатора1
- 6.11.2020, 23:27
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Нашей стойкости удивляется весь мир.
90 дней подряд продолжаются протесты по всей стране и за ее пределами, сообщает телеграм-канал НЕХТА.
Дзержинск (Койданава) также не сдается и продолжает борьбу с режимом.
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