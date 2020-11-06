В ЕС анонсировали реформирование Шенгенской зоны 6.11.2020, 22:40

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фото: ua.depositphotos.com

Европейские комиссары намерены скоро представить новую Шенгенскую стратегию.

Европейская Комиссия планирует в декабре этого года провести первый "Шенгенский форум", на котором будет обсуждаться реформа Шенгенской зоны.

Об этом в пятницу, 6 ноября, заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в Брюсселе, пишет «Униан».

По его словам, к участию в форуме планируется привлечь министров внутренних дел стран-членов ЕС, членов Европарламента и представителей национальных органов власти.

Виганд отметил, что этот форум должен определить ориентиры по реформированию Шенгенского пространства. Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул, что создание Шенгенской зоны стало одним из крупнейших достижений ЕС.

"В наших общих интересах защищать целостность и функционирование Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля", - добавил Виганд.

В то же время вследствие кризисов последних лет Шенгенская зона подвергается все большему давлению, признал официальный представитель Еврокомиссии.

"Реформа Шенгенской зоны явно необходима", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам представителя ЕК, европейские комиссары намерены в 2021 году представить новую Шенгенскую стратегию. Главными элементами этой стратегии должны стать улучшение сотрудничества и обмена информацией, усиление контроля, взаимосвязанная европейская система контроля за границами и тому подобное.

В Шенгенскую зону входят большинство стран-членов ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, которые не являются членами Евросоюза.

В то же время пять стран-членов ЕС - Хорватия, Кипр, Болгария, Ирландия и Румыния не входят в Шенгенскую зону.

В плане международных путешествий Шенгенская зона действует подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе - при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних границах государств, входящих в эту зону.

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