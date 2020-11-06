Как понять наверняка, что вы уже переболели коронавирусом

Как понять наверняка, что вы уже переболели коронавирусом1
- 6.11.2020, 22:50
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Главные признаки того, что у вас выработался иммунитет.
Коронавирус в некоторых случаях можно спутать с ОРВИ или гриппом, но есть у него специфические признаки. Сейчас многие люди задаются вопросом, а не переболели ли они уже коронавирусом, не зная об этом?
Конечно же, можно сдать ИФА-тест на антитела, но есть и другие признаки, пишет cursorinfo.co.il.
Но есть и видимые признаки того, что вы уже перенесли коронавирус.
Вспомните, что вы чувствовали во время болезни. К наиболее вероятным признакам медики относят следующие симптомы:
Вы болели очень сильно, то есть перенесли недуг тяжелее, чем при простуде.
У вас была явственная потеря обоняния и/или вкуса.
После болезни у вас время от времени возникает одышка. Это один из самых затяжных последствий COVID-19.
У вас долго был сухой отрывистый кашель (и это точно не аллергия, задымление или другие причины).
После болезни вы чувствовали усталость, слабость (сильнее, дольше, чем обычно).
У вас были (есть) нехарактерные симптомы (учащенный пульс даже если вы спокойны, аритмия, сыпь, и прочее — чего не было раньше).
Медики говорят, что шансы того, что у вас точно был коронавирус, выше, если вы контактировали с зараженным человеком.