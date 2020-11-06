Санкт-Петербург поддержал бастующих белорусов 2 6.11.2020, 22:57

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Жители северной столицы РФ вышли на акцию солидарности с белорусскими рабочими и студентами.

Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию солидарности с Беларусью в 90-й день протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы передаём слова поддержки всем бастующим рабочим, студентам и нашим невероятным врачам, которые в этот непростой период пандемии, также борются за нашу свободу!», - передали жители северной столицы РФ слова поддержки белорусам.

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