Санкт-Петербург поддержал бастующих белорусов

Санкт-Петербург поддержал бастующих белорусов2
- 6.11.2020, 22:57
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Жители северной столицы РФ вышли на акцию солидарности с белорусскими рабочими и студентами.
Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию солидарности с Беларусью в 90-й день протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Мы передаём слова поддержки всем бастующим рабочим, студентам и нашим невероятным врачам, которые в этот непростой период пандемии, также борются за нашу свободу!», - передали жители северной столицы РФ слова поддержки белорусам.