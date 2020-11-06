закрыть
7 ноября 2020, суббота, 0:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Санкт-Петербург поддержал бастующих белорусов

2
  • 6.11.2020, 22:57
  • 1,410
Санкт-Петербург поддержал бастующих белорусов

Жители северной столицы РФ вышли на акцию солидарности с белорусскими рабочими и студентами.

Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию солидарности с Беларусью в 90-й день протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы передаём слова поддержки всем бастующим рабочим, студентам и нашим невероятным врачам, которые в этот непростой период пандемии, также борются за нашу свободу!», - передали жители северной столицы РФ слова поддержки белорусам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич