В БГМУ начали восстанавливать «отчисленных» студентов 8 6.11.2020, 23:30

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фото: BSMU/twitter

Большинство из них уже ходит на пары.

По словам студентов, на прошлой неделе из медуниверситета отчисли 21 человека. На этой, сообщают ребята, большинство из них восстановили — и теперь они ходят на пары. В пресс-службе БГМУ пообещали tut.by прокомментировать ситуацию позже.

В первые дни, когда появилась информация об отчисленных, студенты разных курсов стали собираться возле ректората меда в поддержку оказавшихся за порогом однокашников. Сейчас, рассказывает второкурсница лечфака Яна, в вузе все спокойно. Жизнь пошла своим чередом, отмечает девушка, люди возвращаются на занятия. Правда, точной цифры, сколько студентов восстановили, они не знают. Одни говорят «больше 10», другие — 17.

— О том, что меня отчисляют, я узнала 28 октября. Тогда же у и. о. декана подписала приказ о своем отчислении и с тех пор не ходила на пары, — рассказывает Яна. — Вчера мне позвонил заместитель декана и попросил прийти на разговор. Во время беседы мне сказали, что меня восстанавливают. Точнее, так: мне сообщили, что я не была отчислена.

— Но вы же подписывали приказ?

— Насколько я понимаю, про тот приказ можно забыть, — говорит девушка. — Никаких копий бумаги об отчислении нам не выдавали.

В прошлую пятницу на встрече ректората со студактивом, рассказывала Яна, им говорили: тем, кто хочет восстановиться, нужно выполнить несколько условий. Среди них — написать ходатайство с извинениями за случившееся и признаниями, что, участвуя в акциях, был неправ.

— Насколько я понимаю, эти условия убрали. Говорили, кому-то предлагали, выступить в лекционной аудитории, сказать, что ошибался, но это необязательно, — продолжает Яна. — В своем ходатайстве я не писала слезных извинений. Просто перечислила заслуги перед университетом и чем планирую заниматься дальше. Кстати, в документе я указала «прошу меня восстановить», меня попросили это зачеркнуть и написать «прошу меня не отчислять».

Еще одно требование к тем, кто хотел восстановиться, продолжает собеседница, — «обещание, что не будешь участвовать в акциях как в вузе, так и за его пределами».

— Точнее, это не условие, ты можешь участвовать, но тогда ты восстановишься, потом вдруг попадешься на акции, тебе дадут два выговора — и законно отчислят, — анализирует ситуацию Яна и говорит, что в смятении от всего происходящего. — Я так и не поняла, что все это было. Видимо, нам хотели показать, что родина любит всех одинаково.

В пятницу, 6 ноября, Яна вернулась на пары. Что будет с занятиями, которые пропустила из-за отчисления? Скорее всего, предполагает, пропуски посчитают уважительной причиной и их можно будет отработать.

Сегодня вернули студенческий билет и еще одному будущему врачу. Он просил не указывать его настоящее имя, поэтому назовем его Артем. В своем ходатайстве, которое, по словам парня, его уговорили написать родители, он «обтекаемо» указал, «что был неправ».

— В вузе мне сказали, чтобы я больше не участвовал в акциях, а уделял много времени учебе, — рассказывает он. — Иначе вопрос уже стоять не будет, а сразу — отчисление без шансов.

— Вы знаете, сколько ребят все-таки восстановили?

— Нет, но, насколько я знаю, связывались со всеми, — отвечает парень. — Но кто пошел на эти условия, сказать не могу.

«Вчера позвонила замдекана, сказала: меня все-таки не отчисляют»

Юлия — студентка пятого курса. Девушка рассказывает, что ее фамилия также среди 21 отчисленного. Об отчислении узнала 28 октября, когда со штрафом вышла из СИЗО в Жодино. По информации ректора, отмечает, причин, по которым она оказалась за порогом вуза, две. Первая — «грубое нарушение учебного процесса 26 октября». В тот день часть будущих врачей заходила в аудитории и звала однокашников присоединиться к забастовке. Вторая — пропуски «по уважительной причине», то есть за те несколько дней, когда Юля была за решеткой.

— 29 октября мы с папой пошли в ректорат, — вспоминает девушка. — Мне сказали, что у меня два выговора и меня отчисляют. Но это было только на словах. Никаких бумаг я не подписывала, студенческий не забирали.

Пары, говорит девушка, у нее были не в главном корпусе, поэтому она продолжила ходить на занятия.

— Вчера мне позвонила замдекана, сказала: меня все-таки не отчисляют, — продолжает собеседница. — Пояснила: мне дают выговор, нужно подъехать, с ним ознакомиться. Правда, я заболела, поэтому пока сижу дома.

— Вам говорили написать ходатайство, что ваше участие в акция — ошибка?

— 29-го, когда с папой ходили в ректорат, мне сказали, мол, если вы считаете себя виноватой, напишите ходатайство, и мы вас через год восстановим. Я не стала этого делать, — рассказывает Юлия. — Вчера ни о чем таком мне не сообщали. Лишь сказали, что за меня вступились преподаватели.

По информации, которая есть у Юлии, из 21 человека не восстановились четверо. Двое из них уехали (или уезжают) за границу. Об этом же нам рассказала студентка Полина — она осталась среди отчисленных.

Но на учебу вернулись не все

Полина Корженевская приказ о своем отчислении подписала сегодня. В нем дата — 6 ноября.

— Вчера я узнала, что ребят восстанавливают. Ждала, что и со мной будет так же, — рассказывает девушка. — Поэтому сегодня, когда мне позвонил замдекана, я обрадовалась, но оказалось зря. На встрече он мне сказал, что копия приказа о моем отчислении готова. Я ответила, что ничего не нарушила и хочу потребовать восстановления. Он предложил написать объяснительную о том, что 27 и 28 октября я с другими сидела в холле университета (хотя я ее уже писала), и ходатайство.

Когда девушка все написала, они с замдекана пошли к и.о. декана.

— И.о. декана стал рассказывать, что приказ об отчислении, который я подписала 28 октября, остановлен. Комиссия снова рассмотрела мое дело и оформила новый приказ. Я отчислена за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, — говорит девушка. — Документ я подписала. Сейчас думаю, зачем? Видимо, из-за стресса.

Полина говорит, что не знает, почему именно она оказалась за порогом вуза. Уезжать из страны девушка не планирует, поэтому собирается оспаривать решение об отчислении в суде.

Чтобы получить официальный комментарий по ситуации, журналисты обратились в пресс-службу БГМУ. Пресс-секретарь Оксана Курбеко сказала, что вуз прокомментирует ситуацию на следующей неделе.

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