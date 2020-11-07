Рубль заразился коронавирусом 1 7.11.2020, 8:06

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Насколько продолжителен и глубок будет этот виток девальвации?

Как на Беларусь повлияет новая волна коронавируса в мире? Как политический кризис продолжает влиять на экономические процессы и наши с вами кошельки? С этими вопросами телеканал «Белсат» разбирался в программе «Экономика с Чалым».

Белорусский рубль снова ослабевает. Доллар по сравнению к рублю подошел к прежним рекордным величинам. Это временный эффект или уже новая тенденция?

«Сейчас мы видим продолжение тенденции на ослабление, как это было в августе и сентябре. И Нацбанк вернулся к валютным интервенциям, сдерживая ослабление рубля. Основной канал, влияющий на это ослабление, – российский рубль. А теперь российская валюта как раз по отношению к доллару – на своем историческом минимуме. Она уже в который раз штурмует планку в 80 рублей за доллар», – объясняет экономист Сергей Чалый.

Но почему сейчас, в последнем квартале года?

«Причина связана с тем, что вновь появились опасения за будущее мировой экономики в связи с той самой ожидаемой второй волной коронавируса. Виден очередной спад на сырьевые товары, нефть в том числе. Это видно сейчас из динамики, это нефть, она очень долго была в коридоре выше 40-45 долларов, сейчас она снова снижается. Валюты сырьевых стран под давлением», – добавляет экономист.

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