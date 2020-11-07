Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании и Неваде 9 7.11.2020, 8:29

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Победа в этих штатах даст демократу 26 голосов в коллегии выборщиков.

Продолжается подсчет голосов на выборах президента США. Сайт Charter97.org публикует последние результаты со ссылкой на данные CNN.

Отрыв кандидата от Демократической партии Джо Байдена от действующего президента Дональда Трампа в Пенсильвании увеличивается и сейчас составляет уже около 17 тысяч голосов. Штат дает победителю 20 голосов выборщиков.

В Неваде лидерство кандидата-демократа - более 22 тысяч голосов. Штат дает дополнительно 6 голосов в коллегии выборщиков.

В Аризоне Байден тоже впереди, но Трамп немного сократил разрыв - до чуть менее 38,5 тысяч голосов. Штат дает 11 голосов выборщиков.

На данный момент Байден может рассчитывать на 253 голоса в коллегии выборщиков, Трамп - на 213 голосов. Для победы необходимо как минимум 270 голосов в коллегии выборщиков.

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