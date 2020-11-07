закрыть
7 ноября 2020, суббота, 13:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко окончательно выжил из ума

55
  • 7.11.2020, 8:36
  • 36,949
Лукашенко окончательно выжил из ума
Фото: ТАСС

Белорусы давно переросли диктатуру.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уехавшие работать в Польшу и страны Запада белорусские врачи не смогут вернуться в республику, чтобы продолжить работать дома, пишет в «Фейсбуке» российский политолог Константин Калачев.

Человек окончательно выжил из ума.

Любимые им китайцы, напротив, радуются всем тем, кто приобретя новый опыт и знания, возвращается на родину.

Думаю, что Беларусь его переросла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич