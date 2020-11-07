Лукашенко окончательно выжил из ума 55 7.11.2020, 8:36

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Фото: ТАСС

Белорусы давно переросли диктатуру.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уехавшие работать в Польшу и страны Запада белорусские врачи не смогут вернуться в республику, чтобы продолжить работать дома, пишет в «Фейсбуке» российский политолог Константин Калачев.

Человек окончательно выжил из ума.

Любимые им китайцы, напротив, радуются всем тем, кто приобретя новый опыт и знания, возвращается на родину.

Думаю, что Беларусь его переросла.

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