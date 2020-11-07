Назван идеальный продукт для укрепления иммунитета 1 7.11.2020, 8:44

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Употреблять в пищу его лучше в первой половине дня.

Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко советует в сезон простудных заболеваний включить в рацион авокадо. Данный продукт позволяет укрепить иммунитет. В авокадо присутствуют витамин D, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е. Так как витамины D и E относятся к жирорастворимым витаминам, за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усваиваются. Полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют в гормональных процессах, пишет healthinfo.ua.

Сергиенко комментирует: "Употреблять плод авокадо лучше в первой половине дня. Он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание.

При наличии проблем с печенью употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить. Самое главное при выборе авокадо посмотрите, есть ли затемнения. Они означают, что уже пошел окислительный процесс, процесс разложения у самого плода. Такой плод авокадо нельзя покупать, его даже не должно быть на полке. Проверьте выемку, откуда растет плодоножка. Если вы ее убираете, и под ней зелено-желтый цвет, авокадо можно употреблять. Если внутри все темное, такой авокадо покупать не стоит".

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