«Лукашенко ложится и встает среди врагов» 24 7.11.2020, 9:29

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Фото: «Радыё Свабода»

Корпоративная солидарность белорусов будет нарастать.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич рассказала gazetaby.com о солидарности белорусов и серьезных проблемах у Лукашенко.

— Корпоративная солидарность будет нарастать. Просто потому, что движение вспять в Беларуси произойти уже не может, — высказала мнение Виктория Василевич. — Это закон революционных событий, которые происходят у нас. Несмотря на то, что Лукашенко заявляет, что он не потерпит революции, революция уже имеет место быть.

На вопрос, кого же Лукашенко имеет в виду, когда говорит, что надеется, что экономика сработает «назло врагам и недругам», Виктория Василевич отметила, что в представлении Лукашенко враги везде.

— Враги — это и собственно окружение Лукашенко, — отмечает эксперт. — По ходу всей его жизни, всего управления, он уверен, что вокруг враги. Я не помню, чтобы Лукашенко говорил о друзьях. Он никогда не виноват в неправильно принятых решениях, всегда виноват какой-то враг, который по умолчанию существует каждый раз при любой инициативе, которую начинает Лукашенко. Это жуткая, честно говоря жизнь, он всегда ложится и встает среди врагов. Ему, безусловно не позавидуешь.

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