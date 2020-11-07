Неизвестные симптомы: обнаружены семь различных форм коронавируса 3 7.11.2020, 9:38

8,107

Исследование провели специалисты Венского медицинского университета.

В случае заражения коронавирусом с легким течением, существует, по крайней мере, семь различных форм, заявляет исследовательская группа Венского медицинского университета, пишет orthodox.od.ua.

Для своего исследования они обследовали около 200 пациентов с коронавирусом, около половины из которых выздоровели, а другая половина все еще оправлялась от болезни.

От легкой простуды до проблем с желудочно-кишечным трактом

В частности, ученым удалось выделить следующие семь групп:

«Гриппоподобные симптомы» с лихорадкой, ознобом, усталостью и кашлем.

«Симптомы простуды» с насморком, чиханием, сухостью в горле и заложенностью носа.

Боль в суставах и мышцах.

Воспаление глаз и слизистых оболочек.

Проблемы с легкими: пневмония, отдышка.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом: диарея, тошнота.

Потеря запаха и вкуса.

Потеря запаха и вкуса у молодых пациентов

К последней группе, как правило, относятся люди с «молодой иммунной системой», подчеркивает руководитель исследования Пикл.

«Отпечаток коронавируса» в крови

Исследовательская группа также обнаружила, что болезнь вызывает значительные изменения в иммунной системе даже через десять недель. Например, количество так называемых гранулоцитов, которые отвечают за борьбу с бактериальными патогенами в иммунной системе, у пациентов, переболевших коронавирусом, занижено.

«Это показывает, что иммунная система все еще интенсивно борется с болезнью через много недель после заражения, - предупреждает Пикл. – Также мы обнаружили, что чем сильнее лихорадка у пациента, тем выше уровень антител против вируса».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».