Неизвестные симптомы: обнаружены семь различных форм коронавируса

Неизвестные симптомы: обнаружены семь различных форм коронавируса3
- 7.11.2020, 9:38
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Исследование провели специалисты Венского медицинского университета.
В случае заражения коронавирусом с легким течением, существует, по крайней мере, семь различных форм, заявляет исследовательская группа Венского медицинского университета, пишет orthodox.od.ua.
Для своего исследования они обследовали около 200 пациентов с коронавирусом, около половины из которых выздоровели, а другая половина все еще оправлялась от болезни.
От легкой простуды до проблем с желудочно-кишечным трактом
В частности, ученым удалось выделить следующие семь групп:
«Гриппоподобные симптомы» с лихорадкой, ознобом, усталостью и кашлем.
«Симптомы простуды» с насморком, чиханием, сухостью в горле и заложенностью носа.
Боль в суставах и мышцах.
Воспаление глаз и слизистых оболочек.
Проблемы с легкими: пневмония, отдышка.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом: диарея, тошнота.
Потеря запаха и вкуса.
Потеря запаха и вкуса у молодых пациентов
К последней группе, как правило, относятся люди с «молодой иммунной системой», подчеркивает руководитель исследования Пикл.
«Отпечаток коронавируса» в крови
Исследовательская группа также обнаружила, что болезнь вызывает значительные изменения в иммунной системе даже через десять недель. Например, количество так называемых гранулоцитов, которые отвечают за борьбу с бактериальными патогенами в иммунной системе, у пациентов, переболевших коронавирусом, занижено.
«Это показывает, что иммунная система все еще интенсивно борется с болезнью через много недель после заражения, - предупреждает Пикл. – Также мы обнаружили, что чем сильнее лихорадка у пациента, тем выше уровень антител против вируса».