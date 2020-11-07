Международный ПЕН-клуб встал на защиту деятелей культуры в Беларуси 7.11.2020, 9:48

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Опубликовано заявление со словами поддержки.

Международная правозащитная организация PEN International выступила с заявлением в знак солидарности с деятелями культуры в Беларуси. Пен-клуб призывает освободить всех задержанных за мирные протесты и прекратить их преследование.

После президентских выборов сотни тысяч людей, включая писателей, художников, музыкантов и представителей других творческих профессий, вышли на мирные протесты.

«За это они подверглись арестам, избиениям, уничтожению инструментов, увольнению», — говорится в заявлении.

«Писатели, художники и журналисты Беларуси начали протестовать против результатов августовских выборов. Вместо того, чтобы решать этот вопрос, правительство начало арестовывать, угрожать и запугивать, не жалея никого. Наши друзья в белорусском ПЕН-центре также стали частью борьбы и подверглись давлению. Даже национальное сокровище Беларуси, почетный вице-президент PEN International Светлана Алексиевич, получила угрозы», — заявил председатель комитета «Писатели в тюрьме» Салил Трипати.

«Писатели и деятели искусства в Беларуси находятся в центре мирного сопротивления нарушениям в стране и через литературу, художественные произведения, музыку и театральные выступления показывают злоупотребления со стороны режима Лукашенко», — заявила президент ПЕН-клуба Дженнифер Клемент.

Международный ПЕН-клуб шокирован нападениями власти на творцов и требует немедленно их прекратить, а также освободить задержанных, компенсировать их физические и моральные страдания, восстановить уволенных на работе.

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