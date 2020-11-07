Телеведущий CNN — Трампу: Мы же не в Беларуси

Телеведущий CNN — Трампу: Мы же не в Беларуси17
- 7.11.2020, 9:51
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Президент США не может сказать: «Прекратите голосование!».
На CNN телеведущий Джон Кинг сказал следующее:
— Президент США не может сказать: «Прекратите голосование!». Мы все же не в Беларуси. Мы подсчитываем голоса. Если бы у Трампа была действительно веская причина, он бы сделал это через суд.
Напомним, что в четверг, 5 ноября, президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США.