В Сети появились данные беспредельщиков из Гродненского ОМОНа 13 7.11.2020, 10:05

11,260

Фото: DPA

В этом городе каратели успели себе «заработать» на серьезную статью трибунала.

Телеграм-канал НЕХТА Live опубликовал личные данные сотрудников Гродненского ОМОНа.

«Карательные подразделения, причастные к зверствам против белорусов, не ограничиваются Минском. Будут обнародованы имена, адреса и телефоны всех – спасибо честным сотрудникам органов, которые помогают нам с их сбором. Такая помощь обязательно зачтется при формировании новых белорусских силовых структур.

Преступники попадут под международные санкции – как попал уже начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич. Но санкциями их ответственность, конечно, не ограничится.

Подробный рассказ о преступниках в регионах мы начинаем именно с гродненского ОМОНа – так как даже на фоне минского беспредела их преступления ужасают:

Жестоко избивали при задержаниях, зафиксированы переломы рук (у гродненского журналиста Руслана Кулевича) и другие серьезные травмы.

Жестко арестовывали даже беременных: это делал лично глава гродненского ОМОНа.

От беспредела гродненских омоновцев страдали даже маленькие дети – вспомните известное нападение на машину с семьей 11 августа и окровавленное лицо 5-летней девочки.

13-летнюю девочку в октябре задерживали с применением перцового газа.

Эти же отморозки избили в августе даже людей, которые просто прятались от дождя под козырьком театра.

Они же, как вы помните, еще в мае после колхозной провокации задержали Сергея Тихановского.

И этот же гродненский ОМОН прославился скотским отношением к сотрудникам «Гродно-Азота» – когда смелых рабочих не только били, но и обзывали своей «кормовой базой».

Это лишь краткий список самых выразительных преступлений гродненского гестапо – но фиксируются все.

Никто не останется анонимным», - пишет НЕХТА Live.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».