В Сети появились данные беспредельщиков из Гродненского ОМОНа

В Сети появились данные беспредельщиков из Гродненского ОМОНа13
- 7.11.2020, 10:05
- 11,260
В этом городе каратели успели себе «заработать» на серьезную статью трибунала.
Телеграм-канал НЕХТА Live опубликовал личные данные сотрудников Гродненского ОМОНа.
«Карательные подразделения, причастные к зверствам против белорусов, не ограничиваются Минском. Будут обнародованы имена, адреса и телефоны всех – спасибо честным сотрудникам органов, которые помогают нам с их сбором. Такая помощь обязательно зачтется при формировании новых белорусских силовых структур.
Преступники попадут под международные санкции – как попал уже начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич. Но санкциями их ответственность, конечно, не ограничится.
Подробный рассказ о преступниках в регионах мы начинаем именно с гродненского ОМОНа – так как даже на фоне минского беспредела их преступления ужасают:
Жестоко избивали при задержаниях, зафиксированы переломы рук (у гродненского журналиста Руслана Кулевича) и другие серьезные травмы.
Жестко арестовывали даже беременных: это делал лично глава гродненского ОМОНа.
От беспредела гродненских омоновцев страдали даже маленькие дети – вспомните известное нападение на машину с семьей 11 августа и окровавленное лицо 5-летней девочки.
13-летнюю девочку в октябре задерживали с применением перцового газа.
Эти же отморозки избили в августе даже людей, которые просто прятались от дождя под козырьком театра.
Они же, как вы помните, еще в мае после колхозной провокации задержали Сергея Тихановского.
И этот же гродненский ОМОН прославился скотским отношением к сотрудникам «Гродно-Азота» – когда смелых рабочих не только били, но и обзывали своей «кормовой базой».
Это лишь краткий список самых выразительных преступлений гродненского гестапо – но фиксируются все.
Никто не останется анонимным», - пишет НЕХТА Live.