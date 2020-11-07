«Выстояли!»: сильное обращение работников ивент-индустрии к рабочим заводов
- 7.11.2020, 10:15
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Солидарность - это лучшее, чему белорусы научились за последний год.
Обращение работников ивент-индустрии к рабочим и сотрудникам государственных предприятий опубликовал телегам-канал strana_official:
— Солидарность - это лучшее, чему мы научились за этот год. Солидарность сделала нас сильнее...
Ивент-индустрия - это та отрасль, о которой никто не вспомнил и которой никто не помог во время начала пандемии весной. Но они не сдались. Выстояли. Как стоят и сейчас - за справедливость, за новую свободную Беларусь!
Жыве Беларусь!