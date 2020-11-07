МИД Эстонии и Норвегии призвали к проведению новых выборов в Беларуси 2 7.11.2020, 10:26

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Эстония планирует поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде призвала белорусские власти выполнить рекомендации доклада ОБСЕ, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы осуждаем нарушения прав человека, задокументированные в докладе Московского механизма, и призываем власти Беларуси выполнять рекомендации этого доклада. Они должны объявить новые выборы, прекратить насилие, пытки и аресты мирных демонстрантов, обеспечить свободу прессы и наказать виновных в злоупотреблениях», — заявила Серейде.

Эстония планирует вынести белорусский вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил «Голосу Америки».

Он также отметил, что организация новых выборов — единственный выход из кризиса в Беларуси.

«Первый шаг, который должны сделать власти Беларуси-это остановить насилие.

Во-вторых, освободить всех политических заключенных и привлечь к ответственности тех, кто применял насилие.

Также очень важно начать политический диалог.

Единственным выходом из кризиса является проведение свободных и справедливых выборов», - сказал Урмас Рейнсалу.

Он также не исключает, что странам Запада придется ввести дополнительные экономические санкции против режима Лукашенко.

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