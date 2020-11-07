Ученые выяснили, что бы было, если бы Земля стала суперземлей 2 7.11.2020, 10:33

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За пределами Солнечной системы найдено уже много таких планет.

Почти четыре года телескоп NASA «Кеплер» бороздит космос, исследуя каждый его уголок. Главная цель телескопа — открытие новых экзопланет. На сегодняшний день «Кеплер» открыл более 2500 экзопланет. Значительная часть из них — крупные газовые гиганты (их просто легче всего увидеть). Вторыми по распространенности являются суперземли — это каменистые планеты, масса которых в 5−10 раз превышает массу Земли, пишет popmech.ru.

Что было бы, если бы наша планета имела такую же массу и размеры?

Совершенно ясно, что поменялось бы движение небесных тел в Солнечной системе. Гравитационное воздействие Земли на соседние небесные тела было бы другим, и их орбиты бы существенно изменились. Ночное небо, которое мы сегодня видим, соответственно, тоже было бы другим, так как положение планет нашей системы поменялось бы.

Если бы наша планета была суперземлей, люди были бы значительно ниже ростом. И не только люди — ниже были бы горы, деревья и животные. Все из-за повышенной силы тяжести, обусловленной большей массой небесного тела. Если бы наша планета имела бы массу в 10 раз больше, чем сейчас, то в ее недрах могли бы начаться серьезные изменения. Железное ядро и жидкая мантия также были бы в 10 раз больше и обладали бы большим гравитационным притяжением. Из-за этого давление под поверхностью Земли увеличилось и могло привести к затвердению железного ядра.

После затвердения ядра наша планета перестала бы генерировать магнитное поле, а значит пропал бы один из главных «щитов», предохраняющих нас от убийственных космических лучей и солнечного ветра. Из-за высокого гравитационного притяжения Земля также была бы более вулканически активной, чем сейчас. Кроме того, на ней не было бы тектонических плит: они просто не смогли бы перемещаться под своим собственным весом.

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