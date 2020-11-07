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«Нас не остановить и не побороть!»

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  • 7.11.2020, 10:43
  • 2,376
«Нас не остановить и не побороть!»
Иллюстрационное фото

Минские дворы стали очагами революции.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение жителей миских микрорайонов Смена и Слепянка:

— Даже если заберут всех творческих людей - дворы не замолчат! Соседи будут собираться и петь песни, - пишут наши читатели. - Когда включили машину репрессий и запугали музыкантов, они решили, что смогут нас испугать, но они ошибаются!

Смена и Слепянка, оставшись без музыкантов, собрались вместе и сами спели показав, что нас не остановить и не побороть! Жыве Беларусь!

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