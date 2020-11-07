Когда ждать настоящую вакцину от коронавируса и станет ли она панацеей? 7.11.2020, 11:21

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До финала дошли 11 из сотен фармацевтических компаний мира.

Уже в этом году мир может получить первую настоящую вакцину от коронавируса. В финальную фазу испытаний вошли 11 из сотен занимающихся созданием препарата фармацевтических компаний мира.

Когда Тина Уотсон Стори из городка Стоктон-он-Тис на севере Англии узнала, что в госпитале соседнего города Хартл¬пул будет проводиться тестирование вакцины от коронавируса, она тут же подала заявку на участие в качестве добровольца, пишет nv.ua.

«Я искренне верю, что единственный выход из этой пандемии и способ вернуться к нормальной жизни — это эффективная вакцина или новые методы лечения COVID-19, поэтому очень хочу помочь команде клинических испытаний», — признается британка.

Этот вирус взял планету в заложники, поэтому вакцина стала жизненным приоритетом Ее стремление разделяют десятки тысяч добровольцев в разных странах, которые уже прошли вакцинацию экспериментальными препаратами. Столь масштабные испытания должны помочь ученым в рекордно короткие сроки получить качественную вакцину, которая будет эффективно и безопасно формировать иммунитет против вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

«Этот вирус взял планету в заложники, поэтому вакцина стала жизненным приоритетом», — комментирует ажиотаж вокруг фармакологических поисков Зания Стаматаки, старший преподаватель кафедры вирусной иммунологии в Институте иммунологии и иммунотерапии Бирмингемского университета.

Для ускорения исследований в них вложены беспрецедентные средства. Однако жертвовать качеством ради скорости ученые не готовы, подчеркивает эксперт: вакцину можно будет использовать только после того, как она пройдет три стадии клинических испытаний, которые докажут ее безопасность и эффективность, а также получит одобрение нацио¬нальной организации, занимающейся контролем фармпрепаратов, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, сегодня на разных стадиях испытаний находятся более двух сотен вакцин. Около полусотни тестируются на людях, то есть проходят клинические испытания. Из них ближе всего к финалу подобрались 11 компаний, включая гигантов мировой фармацевтики американские Pfizer и Johnson & Johnson, а также британо-шведскую AstraZeneca. Несколько китайских и две российские компании не стали дожидаться окончания третьего этапа испытаний и выпускают свои препараты для ограниченного использования. Впрочем, западные специалисты смотрят на эти вакцины со скепсисом.

В США рассчитывают, что первые утвержденные вакцины появятся к концу текущего года, а старт массовых прививок придется на первую половину 2021‑го.

«Вначале вакцину будут применять среди самых уязвимых групп, а вот купить ее в аптеке вряд ли можно будет раньше лета 2021 года», — прогнозирует украинский ученый-генетик Александр Коляда.

Собственную вакцину разрабатывают и украинские ученые, однако на ее испытания у¬йдет еще не менее года. Тем временем во второй половине 2021‑го Украина должна получить около 8 млн доз вакцины для уязвимых групп населения по программе COVAX — инициативе ВОЗ, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, альянсов Gavi и CEPI. В первую очередь прививать будут группы риска: людей с серьезными заболеваниями, медработников и педагогов, заявляют в Министерстве здравоохранения.

Еще какое‑то количество препарата страна может закупить за счет госбюджета либо средств фондов, предполагает Коляда. При этом он убежден: появление в Украине любого количества доз вакцины положительно повлияет на ситуацию с коронавирусом.

Еще оптимистичнее настроена Стаматаки. «Эффективные вакцины положат конец пандемии, — верит она. — Но только в том случае, если они будут широко доступными».

Мало времени, много вопросов

В конце октября Уотсон Стори готовилась получить первую из двух инъекций экспериментальной вакцины. Ей сообщили, что группа добровольцев будет разделена надвое: одним введут препарат, а другим — плацебо. При этом участники испытаний не будут знать, в какой группе оказались.

«Надеюсь, я получу вакцину, а не плацебо, ведь любая защита лучше ее полного отсутствия», — поделилась британка.

За день до визита в клинику Уотсон Стори узнала, что не прошла отбор и не сможет участвовать в испытании. Но не отчаялась: она признается НВ, что намерена и дальше искать возможность помочь исследователям средств от коронавируса.

Ученые начали работу над вакциной в январе 2020 года, а уже в марте стартовали первые испытания на людях. Сегодня в разработке находится четыре вида вакцин. Первые, чтобы стимулировать организм к выработке защиты от вируса, вводят в инактивированном либо ослабленном виде. Другие основаны на белках вируса. В векторных вакцинах белок SARS-CoV-2 помещают в без¬опасный для человека вирус, и тот доставляет его в клетки. А наиболее инновационными считаются генетические вакцины, которые запускают в человеческий организм РНК или ДНК коронавируса.

Каждый вид вакцины имеет свои преимущества и недостатки, констатируют специалисты. Например, РНК-вакцины, к которым принадлежат разработки американских фармкомпаний Moderna и Pfizer, требуют хранения при ультранизкой температуре — от -20 ºC до -70 ºC. Это может усложнить их логистику. А векторные вакцины, над которыми работают в Johnson & Johnson и AstraZeneca, могут ошибочно вызвать иммунный ответ не на антиген коронавируса, а на вирус-вектор, который доставляет его в клетки.

Для проверки безопасности и эффективности вакцины фармкомпании проводят три этапа клинических испытаний, тестируя препарат вначале на небольшой группе, потом на сотнях, а затем на тысячах людей. Обычно на это уходит от 10 до 15 лет, но сейчас исследователи втискивают весь процесс в считаные месяцы.

Один из факторов, которые помогают разработчикам вакцин быстро переходить от одного этапа к другому, — масштаб нынешних испытаний, считает Марк Слифка, профессор Орегонского университета здоровья и науки. Немногие заболевания требуют больших выборок для определения эффективности препарата, но сейчас в третьем этапе испытаний нередко участвуют по 30 тыс. добровольцев.

«Это позволяет за более короткое время исследовать больше случаев», — поясняет эксперт.

Еще один фактор — финансирование. В отличие от стандартной процедуры, когда фармкомпания вначале разрабатывает и утверждает препарат, а затем готовит мощности для его производства, сейчас эти два процесса идут параллельно, рассказывает Анна Кальтенбёк, старший экономист в области здравоохранения и директор программ в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке.

В такой ситуации неудача в разработке препарата может привести к крупным финансовым потерям для фармкомпании. Но в США этот риск покрывает государство: в рамках специальной программы Операция сверхсветовая скорость (Operation Warp Speed) отобранные компании получают финансирование не только на разработку вакцин, но и на создание производственной и дистрибьюторской инфраструктуры, которые потребуются для быстрого распространения вакцины, поясняет Кальтенбёк. Бюджет Операции, по разным оценкам, составляет от $ 10 млрд до $ 18 млрд.

Впрочем, даже такая подготовка не гарантирует, что утвержденный препарат получат все желающие. Сегодня ни один из потенциальных победителей гонки за вакциной не располагает производственными мощностями, достаточными для обеспечения глобального спроса, констатирует Брук Бейкер, профессор Школы права в американском Северо-Восточном университете, который специализируется на вопросах доступности медицины. При этом никто не стимулирует их к открытому лицензированию или полной передаче технологии проверенных вакцин.

«Если не расширять предложение, глобальные потребности [в вакцине] не будут удовлетворены», — предупреждает эксперт.

Еще одним вызовом, с которыми сталкиваются фармкомпании, Стаматаки называет необходимость разработки вакцины, которая поможет защитить людей с ослабленным иммунитетом. Важна и продолжительность защиты: пока неизвестно, сможет ли иммунный ответ на вакцину сохраняться около двух лет — как в случае с другими естественными коронавирусными инфекциями, рассуждает эксперт. Неясно также, будет ли вирус мутировать по прошествии нескольких лет, требуя новых разработок — как грипп.

И даже после утверждения вакцины не все захотят испробовать ее на себе. Так, по данным американского исследовательского центра Pew, всего 51% жителей США планируют сделать прививку, когда она станет доступна. Тогда как в Украине половина населения не готова пройти вакцинацию, делятся результатами опроса специалисты исследовательской компании R&B Group.

Тем временем в ВОЗ напоминают: каждый год вакцины спасают от 2 млн до 3 млн жизней. «Как вирусный иммунолог, который культивирует коронавирус в лаборатории, и как мать двоих маленьких детей, я твердо намерена вакцинировать всю свою семью, как только будут одобрены эффективные вакцины», — признается Стаматаки.

Деньги и этика

Любая компания, которой удастся подарить миру безопасную и эффективную вакцину, получит статус героя за такое выдающееся достижение, убежден Слифка. И заработает миллиарды на ее продаже.

При этом выручка производителей будет зависеть от многих факторов, включая количество одобренных вакцин, соотношение их эффективности и схему закупок, перечисляет Кальтенбёк. Если производители будут продавать вакцины напрямую государствам, то их маржа будет меньше, чем если покупателями выступят частные и государственные страховые компании, отмечает она.

Согласно данным о предзаказах, нынешняя цена потенциально успешных вакцин стартует от $3 за дозу. Правительство США еще в середине августа забронировало для своих граждан 800 млн доз у шести фармкомпаний. Сотни миллионов доз заказали Великобритания, ЕС и Япония. Исходя из этих цифр, а также объема производственных мощностей лидеров гонки за вакциной, можно предположить, что годовая выручка от продаж утвержденного препарата может составлять десятки миллиардов долларов.

Впрочем, сами лидеры фармбизнеса подчеркивают, что не намерены наживаться на вакцине. Еще весной глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что разработка препарата не будет «обычным бизнесом» для его компании и что подход к ценообразованию на основе принципов открытого рынка в этом случае он считает неэтичным.

Вакцина для всех

Когда вакцина будет готова, главной проблемой станет ее распределение. «Кто должен получить препарат первым? Как будет отличаться механизм распространения на разных этапах пандемии? Каждая страна должна ответить на эти вопросы и бросить немалые усилия на координацию и планирование», — рассуждает Слифка.

При этом важно, чтобы перспективные вакцины были доступны для всех, подчеркивает Стаматаки, иначе международный туризм приведет к новым вспышкам заболевания. К тому же ограниченный доступ к вакцине сулит более высокую смертность.

По подсчетам ученых из Лаборатории моделирования биологических и социо-технических систем (MOBS Lab) в американском Северо-Восточном университете, при пропорциональном распределении вакцины человечеству удастся отвратить 61% смертей. Тогда как получи богатые страны препарат вне очереди, этот показатель упадет до 33%.

Чтобы обеспечить доступ к вакцинам для бедных и развивающихся стран, ряд международных организаций основали проект COVAX. По мнению Бейкера, это крайне важная инициатива, которая, однако, имеет ряд недостатков и ограничений.

Во-первых, COVAX рассчитан только на первый этап борьбы с пандемией — преодоление ее острой фазы. Для этого там планируют до конца 2021 года выделить каждой из 92 небогатых стран бесплатно либо за небольшую плату количество доз препарата, достаточное для вакцинации 20% населения. В проекте предполагают, что для остальной части населения доступ к вакцине будут регулировать стандартные рыночные механизмы.

«Но прошлый опыт показывает: крупные фармацевтические компании могут повышать цены, ограничивать поставки и обслуживать привилегированных клиентов вне очереди», — переживает за оставшиеся 80% жителей небогатых государств Бейкер.

Во-вторых, более состоятельные 75 стран — участниц COVAX, которые платят полную стоимость препаратов, имеют ряд привилегий. Например, могут получить от проекта дозы для вакцинации не пятой части, а половины населения. Причем независимо от размера партий, уже законтрактованных ими в частном порядке.

Если сохранится статус-кво, когда поставки, цены и распространение вакцин контролируют создавшие их компании, а богатые страны могут, минуя очередь, становиться в ее начало, коронавирус унесет вдвое больше жизней, а на установление конт¬роля за пандемией потребуется не два года, а более пяти лет, предупреждает Бейкер.

В любом случае вакцина не станет единой панацеей от COVID-19. Вскоре после вакцинации групп риска с высоким уровнем передачи вируса человечество может почувствовать облегчение, убежден Слифка, но только если люди продолжат пользоваться нефармацевтическими инструментами: носить маски, проводить тесты, отслеживать контакты инфицированных, соблюдать условия самоизоляции и социальной дистанции.

«Коллективный иммунитет будет медленно повышаться, что в конечном итоге поможет уменьшить заражаемость, — прогнозирует эксперт. — Но нужно максимально замедлить распространение вируса, чтобы этот иммунитет формировался безопасно с помощью вакцинации, а не жестко путем естественного заражения».

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