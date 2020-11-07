Сегодня — Марш медиков 1 7.11.2020, 11:27

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иллюстрационное Фото: tut.by

12.00, Минск, проспект Независимости, 64 (возле 1-й Городской больницы).

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти сегодня на Марш медиков:

— Дорогие работники сферы здравоохранения!

Это вы доставали пули из мирных протестующих.

Это вы фиксировали тяжелейшие гематомы, переломы и повреждения внутренних органов людей, которые просто попались под горячую руку карателей.

Это вы каждый день смотрите на наполняющиеся больницы и надеетесь сами не слечь с ковидной пневмонией, пока Минздрав выдает лживую статистику.

Это вы защищаете своих коллег от репрессий за то, что они они делают свою работу.

Вы видите, как уникальные специалисты покидают страну, как высококлассные медицинские работники садятся на 15 суток, и эти 15 суток пациенты лишаются их помощи.

Медицинскую солидарность так просто не сломать. И сегодняшний день это докажет.

Все нашедшие в себе смелость и неравнодушные к происходящему в нашей родной стране медицинские работники собирайтесь в 12.00 у 1-ой ГКБ по адресу г. Минск, пр. Независимости, д. 64.

Вместе пройдем маршем по улицам города и покажем, что мы здесь для того, чтобы помогать людям, а не покрывать преступления режима.

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