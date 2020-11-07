Армения и Азербайджан ведут бои в одном из крупнейших городов Карабаха
- 7.11.2020, 11:58
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Боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта.
Сегодня в районе города Шуши, что является вторым по величине во всем Нагорном Карабахе, идут активные боевые действия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении, передает zn.ua.
Отмечается, что бои продолжаются уже несколько дней.
"Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп (ВС Азербайджана, - ред.), наемников успешно продолжается", - рассказал представитель Минобороны страны Арцруни Ованнисян.
Известно, что эпицентром боевых действий является участок в районе Шуши-Карин.
Минобороны Азербайджана сообщает, что активные бои также продолжаются в Агдеринском, Агдамском и Ходжавендстком направлениях фронта.
Ранее сообщалось, что, начиная с 08:00 26 октября по местному времени Нагорного Карабаха, в регионе было объявлено новое гуманитарное перемирие. 24 октября министры иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном и госсекретарем Майком Помпео, подтвердив приверженность к соблюдению гуманитарного перемирия, о котором договорились 10 октября в Москве.
Однако в понедельник, 26 октября, почти сразу после началаочередного перемирия в Нагорном Карабахе Министерство обороны Азербайджана заявило о нарушении соглашения вооруженными силами Армении.