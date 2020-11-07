Ученые раскрыли новое целебное свойство томатного сока

Ученые раскрыли новое целебное свойство томатного сока4
- 7.11.2020, 12:24
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Обнаружить его ученым из Японии удалось в рамках недавнего исследования.
Медики рассказали о малоизвестном целебном свойстве, которым может похвастаться томатный сок. Обнаружить его ученым из Японии удалось в рамках недавнего исследования.
Диетологи давно говорят о пользе томатного сока для организма, пишет orthodox.od.ua.
В его составе можно найти витамины А, Е, группы В, а также фруктозу, пектин, кальций, йод, железо, магний и ряд других важных элементов. Ликопин, которым богат напиток, отличается противовоспалительным эффектом и помогает противостоять злокачественным новообразованиям. Новое исследование вовлекло свыше 180 мужчин и почти 300 женщин. На протяжении года ученые наблюдали за добровольцами, которых просили регулярно употреблять томатный сок без добавления соли.
В итоге у 94 граждан с гипертонией отмечалось заметное снижение кровяного давления. Еще у 125 добровольцев уменьшилось содержание в организме “плохого” холестерина. Последний повышает риск проблем с сердечно-сосудистой системой.