«В связи с правовым дефолтом считаю невозможным выполнение трудовых обязанностей» 2 7.11.2020, 12:29

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Иллюстрационное фото: tut.by

Что со стачкой на «Гродно Азоте».

Работники крупных белорусских предприятий продолжают по одному присоединяться к стачке. На «Беларуськалии» общее число ее участников приблизилось к 60, а на «Гродно Азоте» заявления о присоединении к стачке собирают через специальный чат-бот, пишет tut.by.

«В связи с правовым дефолтом считаю невозможным выполнение трудовых обязанностей». Что со стачкой на «Гродно Азоте»

Сейчас активисты «Гродно Азота» собирают заявления от тех, кто хотел бы присоединиться к стачке, но боится делать это публично из-за небольшого количества человек в ней. Заводчане могут отправлять свои заявления через специальный чат-бот. Они принимаются до 10 ноября. Если к этой дате таких заявлений будет 500 и более, представители стачкома свяжутся с желающими и помогут им со вступлением, если меньше, то заявления «будут полностью удалены из системы, и никто о них не узнает».

Тем не менее некоторые заводчане сразу объявляют о вступлении в стачку. За последние четыре дня таких было трое. 3 ноября заявление о присоединении к стачке оставил электросварщик 6-го разряда цеха «Карбамид-4» Михаил Рачинский. В заявлении он отметил, что не может выполнять свои трудовые обязанности «в связи с задержаниями и массовыми увольнениями работников предприятия, правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, подавлением инакомыслия».

В тот же день заявление о присоединении к стачке подал аппаратчик цеха «Циклогексанон-2» Александр Клунейко.

5 ноября о присоединении к стачке объявил аппаратчик перегонки 6-го разряда цеха «Циклогексанон-2» Андрей Турецкий.

— Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, непрекращающегося насилия и террора в отношении мирных граждан РБ считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей и присоединяюсь к стачке до выполнения следующих требований: уход с поста Лукашенко А. Г.; полное прекращение насилия в отношении мирных граждан со стороны всех силовых ведомств; освобождение всех политических заключенных и прекращение преследования граждан по политическим мотивам, — написал Андрей Турецкий в своем заявлении о присоединении к стачке.

Некоторых из тех, кто присоединился к стачке, уже уволили. Например, аппаратчик карбамида 6-го разряда Павел Гайдель объявил о присоединении к стачке 2 ноября, а уже 3 ноября был уволен.

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