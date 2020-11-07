Можно ли курить и есть перед анализом на антитела к COVID-19? 7.11.2020, 12:57

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Для максимальной достоверности результата теста надо учесть несколько нюансов.

Особой подготовки для сдачи этих анализов не требуется, но для максимальной достоверности надо учесть несколько нюансов.

Как подготовиться?

Врачи рекомендуют по возможности за два часа до процедуры не есть и не пить, за сутки - воздержаться от алкоголя и жирной пищи и не курить за час до взятия анализа. Если вы принимали антибиотики, то сдавать кровь на антитела придется через 3 недели после окончания курса лечения, иначе анализ может оказаться недостоверным, пишет kp.by.

НАДО ЛИ ПРОВЕРЯТЬСЯ?

Американское общество инфекционных болезней считает, что всем надо время от времени сдавать анализ на антитела. Тест на антитела может быть полезен не только для диагностики коронавирусной инфекции, но и оценки динамики появления или исчезновения антител, оценки общей картины. Ведь многие даже не знают о том, что перенесли вирус и имеют антитела.

Но важно понимать, что антитела М и G не возникают в организме сразу. Время появления иммуноглобулинов М - минимум 5 дней от начала клинических симптомов, а G - от 10 до 20 дней. Если сдавать анализ раньше, он может оказаться неинформативным.

И еще. Даже если антитела есть, то это еще не гарантия защиты. Увы, есть подтверждение, что коронавирусом можно заболеть дважды.

И отсутствие антител тоже еще не говорит о том, что человек не болел коронавирусом. Не у всех пациентов при попадании вируса образуются антитела. Все зависит от иммунной системы и состояния здоровья человека.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ?

Тест на антитела к коронавирусу можно сделать как в государственных медучреждениях, так и в частных медицинских центрах. Ситуация меняется, поэтому лучше всего отслеживать ее, например, на сайте 103.by (в поисковике вводим запрос «тест на антитела»). Сразу же выясните, надо записываться заранее или можно прийти по живой очереди. И еще одна важная информация, которую надо уточнить сразу, - тест могут брать только на антитела G (которые показывают, что человек переболел коронавирусом), а в некоторых медучреждениях - и M, и G. Соответственно, отличается и цена - от 17 до 40 рублей.

Кстати, не удивляйтесь, если в медцентрах вас попросят заранее дать согласие на передачу информации о положительном анализе теста на антитела М в поликлинику по месту жительства - частная медицина обязана сделать это в соответствии с законодательством.

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