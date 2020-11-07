«Почти каждый день к стачке присоединяются новые работники» 7.11.2020, 13:21

Что с забастовкой на «Беларуськалии».

Работники крупных белорусских предприятий продолжают по одному присоединяться к стачке. На «Беларуськалии» общее число ее участников приблизилось к 60, а на «Гродно Азоте» заявления о присоединении к стачке собирают через специальный чат-бот, пишет tut.by.

Как сообщает телеграм-канал стачкома «Беларуськалия», по данным на 6 ноября от работы по политическим мотивам отказались «чуть меньше 60 человек». Почти каждый день к стачке точечно присоединяются новые работники. Так, 3 ноября о своем уходе в стачку объявили кладовщик СОФ-1 Людмила Дуденус и слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда ПУВРСТ 4РУ Александр Зелинский.

5 ноября о присоединении к стачке объявили горнорабочий очистного забоя 6-го разряда Березовского рудника 1РУ Юрий Хотянович и электрослесарь 7-го разряда ПУАПП рудника 3РУ Виктор Егоров.

6 ноября к стачке присоединился еще один работник «Беларуськалия» Вадим Фалей, бригадир слесарей ремонтников РМС ПУ№ 2 СОФ-4 4РУ.

— Многие уже и забыли, что происходило начиная с 9 августа и происходит сегодня, какое насилие применили против мирного народа. Мужчин, женщин, пенсионеров, а на сегодняшний день и детей в школах избивают, калечат, сажают в тюрьмы, только за то, что они просто высказывают свое мнение. Многие до сих пор числятся пропавшими. Мы для них стали как добыча на какой-то охоте, — говорится в обращении Вадима Фалея о присоединении к стачке. — До сих пор еще ни один не понес наказание. И не понесет, если мы и дальше будет молчать. Получается, просто простили?! Будем, значит, дальше содержать режим?! Лично я — нет. Я хочу, чтобы мои дети жили в стране, где можно свободно выражать свое мнение и отстаивать свои права. На сегодняшний день у нас это все отобрали. <…> Если мы сейчас простим насилие, то оно к нам будет применяться еще чаще. Это войдет в привычку. Я не хочу, чтобы моим трудом финансировался режим, где не ценят и не слышат собственный народ.

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