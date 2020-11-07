Ученые из Японии: В сутках меньше 24-х часов 6 7.11.2020, 13:40

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С незапамятных времен люди определяли день по положению Солнца на небе.

Специалисты из Японского космического агентства заявили, что наша планета совершает оборот вокруг свой оси не за 24 часа. Как оказалось, сутки еще короче, чем было принято считать ранее, сообщает Business Insider (перевод — lenta.ua).

С незапамятных времен люди определяли день по положению Солнца на небе, позже это метод прозвали «Солнечным днем». Существует также и «Звездный день» — это оборот Земли вокруг своей оси относительно других звезд.

По словам планетолога Джеймса О’Донохью, специалисты решили привязать суточный ритм к Солнцу, а не к звездам. Было установлено, что звезды восходят каждый день примерно на 4 минуты раньше. Так как в календарных днях люди используют солнечные дни, принято считать, что в году их 365, но на самом деле Земля совершает полный оборот («Звездный день») 366 раз в год. Получается, что сутки длятся не 24 часа, а 23 часа 56 минут.

Дело в том, что Земля постоянно движется по своей орбите вокруг Солнца, а другая точка на планете обращена к Солнцу прямо в конце этого вращения на 360 градусов. Чтобы оно достигло такого же положения на небе, наша планета должна повернуться на 1 градус дальше, заключили ученые.

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