США увеличат помощь белорусам 4 7.11.2020, 13:44

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Речь идет о тех, кто был вынужден покинуть родину.

Соединенные Штаты с помощью различных программ усилят оказание помощи белорусам, которые были вынуждены покинуть страну. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на телефонном брифинге для прессы, сообщают naviny.by.

«Что касается того, как мы поддерживаем белорусов, которые вынуждены бежать из страны, существует ряд механизмов и организаций, которые помогают людям, покинувшим страны, стремящиеся необоснованно посадить их в тюрьму. Я не буду вдаваться в подробности, это самые разные организации, но у США есть хорошо зарекомендовавшие себя способы поддержки активистов, которые вынуждены покинуть свои страны. Мы активизируем эти усилия и программы, чтобы помочь им переселиться и приступить к работе», — сказал заместитель помощника госсекретаря США.

Отвечая на вопрос, кого в настоящее время США считают законным лидером Беларуси, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты не считают избирательный процесс 9 августа свободным или справедливым.

«Фальсифицированные результаты, которые были объявлены несколько дней спустя, не могут никого легитимировать, и поэтому нам трудно считать кого-либо, претендующего на победу в этих процессах 9 августа, законно вновь избранным лидером страны», — пояснил заместитель помощника госсекретаря США.

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