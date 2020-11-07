«Написала заявление на увольнение в знак солидарности» 7.11.2020, 14:01

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Работники крупных белорусских предприятий продолжают присоединяться к стачке.

На «Беларуськалии» общее число ее участников приблизилось к 60, а на «Гродно Азоте» заявления о присоединении к стачке собирают через специальный чат-бот, пишет tut.by.

4 ноября к стачке на БМЗ присоединился седьмой работник — подручный сталевара Алексей Арестович. Утром он написал соответствующее заявление, а уже вечером был уволен.

Еще один работник Белорусского металлургического завода присоединился к стачке — разливщик стали Павел Магидов. Он рассказывал, что уехал из страны после того, как на него и еще троих работников предприятия завели уголовное дело из-за протестов на БМЗ в августе. Тогда работники перекрыли дорогу технологическому транспорту, из-за чего выплавка стали была приостановлена.

Также, сообщается в телеграм-канале «Выборы. Беларусь», 6 ноября к стачке присоединился девятый работник БМЗ Дмитрий Сафонов.

Кроме того, в знак протеста заявление об увольнении написала корреспондент заводской газеты «Металлург» Снежана Погодина. Она проработала в газете почти семь лет.

— Так как моя гражданская позиция идет вразрез с понятием идеологической работы на предприятии и так как свою гражданскую позицию я менять не собираюсь, я написала заявление на увольнение в знак солидарности со всеми уволенными по политическим убеждениям работниками. Я верю, что все наши жертвы не напрасны, — сказала в своем видеообращении Снежана.

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