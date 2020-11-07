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Азербайджан занял 16 новых сел в Карабахе

  • 7.11.2020, 14:04
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Азербайджан занял 16 новых сел в Карабахе

Все они находятся в Ходжавендском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.

Об этом сообщает Anadolu.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило, что сейчас бои с разной интенсивностью продолжаются на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян сообщил об интенсивных боях в районе Шуши, втором по величине городе в Нагорном Карабахе. Он отмечает, что они там продолжаются уже несколько дней.

"Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, ротних тактических групп, наемников Азербайджана успешно продолжается", - сказал Ованнисян.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

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