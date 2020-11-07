Бразильская статуя Христа-Искупителя на бело-красно-белом фоне появилась в Барановичах 7.11.2020, 14:27

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Местные партизаны не спят.

Мурал ручной работы возник в ночь с 6 на 7 ноября на стене подстанции, пишет intex-press.by.

На стене подстанции в микрорайоне Боровки в Барановичах горожане заметили изображение статуи Христа-Искупителя на фоне бело-красно-белого флага. Кто является автором такой ручной работы – неизвестно.

Статуя Христа Искупителя расположена на вершине горы Корковаду в бразильском городе Рио-де-Жанейро и является одним из самых известных и популярных монументов в мире. Символ Бразилии появился на свет в 1931 году, когда Рио-де-Жанейро было столицей государства и отмечало столетие независимости в 1922 году.

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