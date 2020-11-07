«Люди сидят в очереди по 5 часов» 7.11.2020, 14:35

1,109

Что говорят горожане о работе медучреждений с началом «второй волны» коронавируса в Барановичах.

Количество заболевших коронавирусом в Барановичском регионе стало приближаться к весенним цифрам. В городе перепрофилируют медучреждения, растут очереди на прием к врачу и вызовы медиков на дом, становится все труднее получать информацию об уровне заболеваемости COVID-19. Но то, что сообщают читатели, красноречивее выверенных цифр, пишет intex-press.by.

Жительница города Марина обеспокоена столпотворением в барановичской санстанции.

– В маленьком коридоре, стоя плотно друг к другу, ждут своей очереди и люди, пришедшие на медосмотр, и люди, желающие платно сдать тест на COVID-19, – возмущается женщина. – Созданы просто тепличные условия для распространения различных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Марина считает ненормальным такое положение дел, когда столько людей одновременно скапливается в таком ограниченном пространстве.

– Несмотря на то, что все были в масках, я все равно переживаю, что могла подхватить коронавирус, – говорит женщина. – Даже если человек пришел сдать тест и по своей инициативе, непонятно, что им движет: то ли необходимость получить справку об отсутствии заболевания, то ли желание провериться, не болен ли он.

Ольга Анискевич, заместитель главного врача Барановичского ЗЦГиЭ, уверена, что работа в медучреждении организована хорошо.

– У нас четко разнесены часы, когда люди могут приходить предварительно записавшись, и когда прием будет только по живой очереди, – говорит Ольга Анискевич. – Однако люди приезжают, оплачивают сдачу теста на коронавирус и надеются, а вдруг кто-то не придет по записи. К сожалению, такая специфика наших людей, многие просто не заботятся о своем здоровье.

«Люди сидят в очереди по 5 часов»

А горожанка Ольга отмечает, что, как и в «первую волну» COVID-19, в Барановичах на прием к врачу начали собираться огромные очереди. С такой ситуацией она столкнулась на приеме пациентов с признаками ОРИ и температурой в городской поликлинике №4.

– Люди приходят на прием в масках и делают все возможное, чтобы обезопасить себя и окружающих, однако им приходится сидеть по 4–5 часов в очереди в помещении площадью меньше 20 метров, при этом некоторые из-за нехватки места даже стоят на улице, – возмущается женщина. – Это просто нечеловеческие условия приёма. Ведь так все автоматически перезаражают друг друга, в том числе и коронавирусом.

«Нам не хватает инфекционистов»

Барановичская медсестра городской поликлиники №3, Наталья Королик считает, что в городе начинает повторяться весенняя картина, обусловленная сокрытием властью реальных цифр в период первой волны коронавируса.

– Работая в инфекционном кабинете, вижу, что количество заболевших снова увеличивается, а люди не воспринимают коронавирус серьезно, – поясняет Наталья. – Горожане, ни разу не болевшие COVID-19, находятся под гипнозом убаюкивающего информирования властей, что все нормально, под контролем и с ними ничего не случится. И лишь те, кто на себе прочувствовал коронавирус, сегодня с осторожностью относятся к этой заразе.

Рост очередей к врачам, долгое ожидание их приезда на дом вызывают недовольство жителей города, которое переносится на медработников. Но Наталья Королик считает, что на то есть ряд причин.

– Врачи работают как могут, – говорит Наталья, – среди них уже есть случаи повторного заболевания коронавирусом. У нас много руководителей на одну медсестру, но ведь нам не хватает квалифицированных инфекционистов! У нас снова по 50–70 вызовов в сутки… Лично меня доплата за коронавирусных пациентов обходит стороной, как и некоторых других моих коллег. А кто будет работать на голом энтузиазме? Мы тоже люди, у нас семьи, мы хотим беречь свое здоровье, получать достойную оплату и иметь все необходимые средства защиты. К слову, в этом месяце мне официально выдали 10 одноразовых масок и 4 пары одноразовых перчаток. Защитные костюмы я использую те, что остались от волонтеров с первой волны.

А власть, считает Наталья, сегодня самоустраняется от этой проблемы и все усилия, а возможно, и средства, направляет на урегулирование политического кризиса в стране.

– Мы, медики, возмущаемся, что все внимание уделяется обеспечению силовиков, а останется ли что-то на поддержку медиков – большой вопрос, – говорит Наталья. – Самое печальное, что многие мои коллеги соглашаются с тем, что я вам рассказываю, но спрашивают, «будет ли с этого толк?» и «изменится ли что-то кроме того, что ты обратно разозлишь начальство?».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».