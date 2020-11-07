«На самом деле, власть уже в руках народа» 7 7.11.2020, 15:01

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Фото: «Наша Ніва»

Давайте посмотрим на события последних месяцев в Беларуси со стороны.

- Давайте посмотрим на события последних 3-х месяцев в нашей стране со стороны, - пишет читатель телеграм-канала «Баста». - На самом деле, власть уже в руках народа. Не верите? А посмотрите:

- выживший из ума дед проводит тайную инаугурацию чуть ли не в бункере, а на открытие метро пробирается буквально крысиными тропами, изменяя время. Потому что он так захотел или потому что мы его вынудили?

- каждый день доблестные работники ЖЕСов и МЧС снимают флаги, ленточки, полотенца и нижнее бельё «неправильных» цветов с крыш, балконов и заборов. Они что, сами придумали себе это маразматическое занятие? Нет, это мы их заставляем.

- каждый вечер ОМОНовцы ездят по дворам гонять музыкантов и срывать плакаты. Им что, это надо? Да валялись бы на диване с пивом. А нет – это мы их гоняем по городу, как солёных зайцев.

- каждое воскресенье толпы ГАИшников, милиционеров, курсантов и прочий шушеры носятся за протестующими. Вы думаете, им в кайф? Да они б лучше в баньку/на рыбалку/в потолок плевать зарядились. А мы выгоняем их на улицы и гоняем как сидоровых коз.

- начальство, директора, ректоры, идеОЛУХИ всех мастей и уровней пытаются по сути голыми руками затушить пожар протестов, запугивая, угрожая, вызывая, проводя беседы и пр. По собственной инициативе, что ли? Оно им надо? Да они за свои кресла дрожат! А всё почему? Да потому что мы их напугали.

Происходящее можно сравнить с боксёрским поединком. Боец-народ хотел бы победить коротким нокаутом или нокдауном. Один удар – и всё. Но так не вышло. Бой затяжной и трудный. И всё болит, и бровь рассечена, и кровь сочится по лицу, застилая глаза. И в шуме и азарте боя не видно, что народ побеждает по очкам. Противник-власть в перепуге молотит кулаками направо-налево, нанося в суете в том числе и ощутимые удары. Но это уже не имеет большого значения – мы побеждаем. Перевес на нашей стороне. Задача – измотать противника. И продержаться ещё несколько раундов. Как говорят себе фигуристы, приземляя элементы ультра-си: «Стоять! Держать!»

Мы на пути к победе. Всё у нас получится.

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