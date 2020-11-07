Триллион терзаний 10 Валерий Ширяев, «Новая газета»

7.11.2020, 15:15

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Рогозин просит у бюджета РФ космические деньги на реализацию своих странных идей.

Утром во вторник Владимир Путин устроил видеоконференцию по финансированию космической отрасли, на которой глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был самым младшим (если не учитывать помощников президента и главу РАН). Эпидемия еще весной внесла в бюджет свои коррективы, и даже расходы на армию сократили на 10%. Прямо во вступительном слове президент сообщил, что денег нет, надо выбрать самые важные проекты и развивать то, что имеет коммерческие и не выдуманные технологические перспективы. И даже посоветовал искать частных инвесторов.

Дмитрий Рогозин такие совещания собирать не может. Они необходимы, если по главным вопросам развития и финансирования отрасли у ключевых чиновников сохраняются несовместимые точки зрения. Тут приходит Путин и всех судит. Очевидно, что команда Роскосмоса, все последние месяцы неоднократно жаловавшаяся в прессе и твиттере генерального директора на злого Силуанова, была в обороне.

Фото: РИА Новости

Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли. Фото: РИА Новости

То, что космическую индустрию лишат средств, было понятно в мае, но вопрос стоял так: по минимуму секвестируют, примерно как всех, или больше остальных?

До вторника у команды Рогозина было пять месяцев, чтобы доказать — финансирование космоса надо сохранить в максимально возможных размерах.

Можно было попытаться привязать проекты Роскосмоса к президентскому указу о национальных целях до 2030 года, доказать, что они реально к этому времени заработают. А можно было сделать их международными, например, подписать с китайцами проект строительства спутниковой группировки глобальной связи (они дважды приезжали в Роскосмос с такими идеями) или космической станции возле Луны с американцами (такие переговоры тоже шли, а на прошлой неделе это сделала Европа и ряд стран помельче). Никакой Силуанов на проект, подписанный на уровне Путин — Си Цзиньпин руку бы не поднял.

Роскосмос же ограничился проектами, которые независимые эксперты называли «хотелками»: создание большого и невнятного конгломерата спутников самой разной специализации «Сфера» (от полутора триллионов рублей) и строительства в отдаленном будущем сверхтяжелой ракеты «Енисей» (не менее триллиона рублей). А ведь есть еще ГЛОНАСС, проект МКС и необходимость делать что-то масштабное после ее завершения, да и российский лунный проект, пока скрытый, но без которого в «Енисее» нет нужды.

Оба проекта подвергались критике и нуждались как минимум в обосновании стоимости (а при государственном подходе — самой их необходимости для России). Но и их финансирование, как с некоторым удивлением заметил президент, до сих пор не согласовано, сами программы не утверждены.

А как утвердить без обоснования затраты в триллионы из бюджета? До сих пор не объяснили, есть ли работа (с коммерческой отдачей) у «Сферы» на земле и есть ли грузы для «Енисея» в космосе.

Дмитрий Олегович ответил Путину немедленно, как у него заведено, через твиттер: проекты были внесены в августе. Там же он выразил надежду, что деньги дадут. То есть на совещании он гарантий не получил.

И тут началось. В тот же день Александр Иванов из Военно-промышленной комиссии подтвердил, что Рогозин по-прежнему требует на «Сферу» полтора триллиона. Тут же обнаружилось, что на госзакупках есть позиция — почти 40 млн рублей на методическое и аналитическое обеспечение проекта «Сфера». И Роскосмос подтвердил СМИ, что собирается из своих средств потратить эти 40 миллионов и к декабрю довести до ума свою триллионную заявку.

Высшие чины Роскосмоса в день совещания у Путина рассказали ТАСС, что месяц назад заключили договор на эскизный проект новой ракеты «Амур», а от оператора спутниковой связи «Гонец» пришла новость — там упорно работают над интеграцией их модулей в оборудование операторов связи GSM. Учитывая, что

спутники системы «Гонец» передают сообщения размером в несколько килобайт (это не опечатка), нет сомнений, что в будущем в районах Севера наши граждане смогут передавать через космос друг другу эсэмэски.

На юге России спутник «Гонца» надо ждать в среднем 40 минут.

Илон Маск, как положено, нанес повелителям батута подлый удар в тот же день: были опубликованы первые данные тестирования спутниковых терминалов его системы космического интернета Starlink в США и Канаде (в группировке уже почти 1000 аппаратов, это в 1,5 раза больше, чем планируется в «Сфере», и в 7 раз больше, чем текущая российская орбитальная группировка). Скорость скачивания менялась от 46 Мб в секунду при плохой погоде до 135 при ясной. Участники тестирования спокойно смотрели видеотрансляции в разрешении 4К.

Фото: EastNews

Еще совсем недавно антенны с фазированной решеткой ставили только на самые продвинутые и секретные истребители, а сегодня Илон Маск получил разрешение на производство миллиона пользовательских антенн с фазированной решеткой для продажи населению в комплекте с приемными терминалами Starlink. Дочерние кампании для продажи услуг спутникового интернета Маска зарегистрированы в ЕС, Австралии, Англии.

«Наверное, очень важно будет, может быть, даже искусственно, убрать с рынка российского иностранных конкурентов.

Почему бы и нет, если мы будем иметь возможность сами делать то, чего сейчас не имеем возможности делать», — сказал на круглом столе «Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей» руководитель дирекции применения спутниковых систем АО «Спутниковая система "Гонец"» Максим Диордиев. То есть в труднодоступных для наземной связи местах на планете люди с терминалами Starlink смогут при желании играть в самые сложные компьютерные игры online, а наши граждане выше условной линии Мурманск–Владивосток — в морской бой десять клеточек на десять в тетрадке посредством sms-переписки через спутники «Гонец» — один ход в час. Напомню, все это было сказано политиками, менеджерами и появилось в СМИ в один день 2 ноября.

Очевидно, что из присутствовавших на совещании у Путина online высших чиновников — министра финансов Антона Силуанова, министра экономразвития Максима Решетникова, министра обороны Сергея Шойгу, руководителя АП Антона Вайно, вице-премьера Юрия Борисова и президента РАН Александра Сергеева — за Рогозина никто всерьез не заступился. И причины очевидны. Там, где у них техническое проектирование, у него проектирование политическое. Видимо, Дмитрий Олегович готовился к битве за деньги по-своему.

Как это делается? Обратимся к последнему анонсу Роскосмоса — ракете «Амур».

На природном газе (метане), многоразовая, под обтекатель можно поместить весьма объемную полезную нагрузку, стоит в три раза дешевле рынка — всего $22 миллиона за пуск, не ракета, а конфета. Но представьте, что вам ничего этого не рассказали, а просто показали картинку. Что вы скажете, взглянув на нее? Да это же Falcon 9 Илона Маска! И будете во многом правы.

Действительно, все, что обещано Дмитрием Рогозиным, давно воплощается за океаном. Именно Маск создает и успешно испытывает многоразовый двигатель на метане Raptor аж с 2013 года. Свой двигатель BE-4 на природном газе создает его конкурент Джефф Безос. И первый тестовый двигатель он передал заказчику прошедшим летом. И общая схема полета и ракетно-динамической посадки «Амура» слизана с давно летающего конкурента.

Фото: ТАСС

А что же наши двигателисты? Я обратился к источникам — двигателей под «Амур» нет даже в бумаге. В свое время «Энергомаш» в Химках предлагал три варианта таких двигателей, а КБ Химавтоматики в Воронеже — два.

Причем обе организации пытались разрабатывать их по собственной инициативе практически за свой счет. Наибольших успехов достигли воронежцы, но даже демонстрационный двигатель пока не собрали. Это прославленные коллективы, им многое по плечу, но чудес не бывает. Напомню, что Маск и Безос, с разрешения НАСА наняв лучших американских специалистов, разрабатывают метановые двигатели не менее семи лет, и до серийного производства пока далеко.

Ввиду таких обстоятельств я попросил независимых экспертов оценить анонс «Амура». Специалисты подивились и поставили следующие вопросы:

— Эффективность метана как топлива не дает решающих преимуществ. Если «Зенит» на паре керосин–кислород весит 444 тонны и выводит на низкую орбиту 13,7 тонны, как «Амур» весом 360 тонн выведет 12,5 тонны?

— Зачем на ракету с многократным включением двигателя второй ступени (как и у Маска) поставили фактически третью ступень — разгонный блок «Фрегат», который «съест» большую часть массы полезной нагрузки и добавит много миллионов к цене пуска?

— Чего стоит разговор об экологически чистой ракете, если разгонный блок «Фрегат» работает на сверхтоксичном гептиле?

— А как можно посчитать стоимость запуска, если нет двигателей, составляющих более половины стоимости ракеты?

Стоимость топлива сейчас всего около 5% от стоимости ракеты. Да, метан дешевле керосина, но разговоры об экономии без двигателей самой ракеты тут похожи на маркетинговые ухищрения перед продажей товара клиенту.

Согласно информации с сайта КБ Химавтоматики, будущий двигатель на метане будет выдерживать 25 включений. Учитывая, что для возвращения первой ступени ее двигатели надо включить минимум три раза, одну и ту же ступень можно будет использовать не более 8 раз. Однако в презентации Роскосмоса указано 100-кратное использование первой ступени и невероятные 300 включений ее двигателей. Это в какие ворота лезет?

В многоразовом варианте американская Falcon 9 Илона Маска выводит на орбиту на 30% меньше, чем в одноразовом. А у «Амура» эта разница всего 15%, и эта «победа» над Маском никак не объясняется.

Пора уже выдвинуть рабочую гипотезу — что же это за проект такой на самом деле? В моем понимании объяснение таково.

Фото: ЕРА

По правилам российской инженерной школы, унаследованным от советской, первичный документ, описание замысла — техническая записка, еще ее называют «инженерная записка». Таких первичных идей всегда множество. Часть из них рассматривается, принимается в работу. Заключается договор на эскизный проект.

Далее начинаются научно-исследовательские работы, призванные оценить реальность замысла, возможные трудности, конфигурацию будущей сложной технической системы. За ними следуют опытно-конструкторские работы, потом испытания. И только на этом этапе можно с осторожностью говорить о стоимости серийного изделия. И все это проходит через совещания, совещания, бесконечные совещания…

Взгляните на презентацию Роскосмоса. В самом начале там указано, что 5 октября Роскосмос всего лишь заказал РКЦ «Прогресс» эскизный проект! Перед вами инженерная записка, уважаемые читатели, никаких работ еще не было, это голая идея.

Но никогда в сложных отраслях у нас не объявляли заранее о планах на уровне мечтаний. Представьте на минуту, что глава Ростеха Чемезов или министр обороны Шойгу, связанные по роду деятельности с большим количеством реально летающих, ныряющих, бьющих рекорды конструкций, заведут себе твиттер. Да они по ноздри завалят Дмитрия Олеговича конструкторскими затеями, которые чаще всего пачками летят в мусорное ведро.

Однако они действуют в рамках заданных Путиным правил поведения элиты, и все проекты попадают в прессу уже ближе к стадии реализации. А Дмитрий Олегович, не дожидаясь окончания многолетних труднейших работ многих коллективов, сразу, в обход процедуры, представляет неискушенным читателям первичные замыслы как состоявшиеся факты. И не один раз, а раз за разом. Его твиттер работает почти в ежедневном режиме.

С точки зрения топ-менеджмента это вопиющая безответственность. Но это испытанная и эффективная политическая стратегия. Кому представляет Рогозин свои прожекты? Возможным будущим избирателям. Все последние месяцы он создает вал сообщений о почти готовых в недрах Роскосмоса научно-технических прорывах.

В случае его ухода из космической индустрии (слухи об этом не прекращаются) у людей останется устойчивое ощущение, что он почти вытащил ее из кризиса,

мы уже почти на Луну улетели, но… сняли сволочи! А какая у нас могла бы быть космонавтика, если бы Рогозина оставили? Вот так старые коммунисты сетовали в свое время: если бы Ленин не умер в 1924 году, какую бы мы могли страну построить! Чего уж греха таить — я и сам в юном возрасте с сочувствием внимал таким речам.

Политическая логика проекта «Ах, если бы» не меняется и на нее рассчитаны все бумажки, типа анонса ракеты «Амур». На выходе должен появиться мудрый политик, умеренный русский националист с большим опытом руководства самыми сложными участками, которому не дали спасти нашу космонавтику. Серьезный актив, это не Явлинский, отказавшийся от всех постов.

Парадоксальным образом Дмитрий Рогозин, активно критикующий происходящее на Украине, в этой пиар-эпопее демонстрирует нам устоявшийся образ украинского политика. Мы ведь и забыли уже, как это делается. А там, в Киеве, любой лидер, попавший на серьезный пост, немедленно обзаводится твиттером и как из дохлой кошки из анекдота начинает выжимать из него все, что может, лишь бы остаться в памяти избирателей за счет вала событий в подотчетном ведомстве.

Самый очевидный пример — Аваков, но полицейскому поневоле придется стоять под камерами на фоне коррупции, убийств и перестрелок, его твиттер наполняется сам собой, почти без помощи советников. Ближе — пример бывшего министра инфраструктуры, отвечавшего за транспорт и дороги Омеляна — он максимально использовал свой пост для политического продвижения. Что он сделал для украинского транспорта (если вообще сделал), через год никто и не вспомнит. А вот призыв поднять украинский флаг над Владивостоком будут помнить. Твиттер Омеляна — зеркало твиттера Рогозина.

В уме у таких лидеров всегда будущее и крайне редко — текущая должность как дело всей жизни. Таким и останется для нас в будущем глава Роскосмоса, последний «украинец» русской политики.

Валерий Ширяев, «Новая газета»

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