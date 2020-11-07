У 8 человек в женской сборной по баскетболу диагностирован COVID-19 перед вылетом в Турцию

У 8 человек в женской сборной по баскетболу диагностирован COVID-19 перед вылетом в Турцию2
- 7.11.2020, 15:35
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В воскресенье белорусская команда должна была отправиться на матчи квалификации Евробаскета-2021.
У восьми человек в женской сборной по баскетболу диагностирован коронавирус. Эту информацию tut.by подтвердил главный тренер команды Наталья Трофимова.
Команда завтра должна отправиться в Турцию на матчи квалификации Евробаскета-2021, и пока, по словам тренера, у нее нет информации, что вылет может не состояться — команда готовится к играм.
Тем не менее по правилам ФИБА (Международной федерации баскетбола), они должны уведомить эту организацию о случаях COVID-19 в команде. Сегодня туда будет отправлено письмо, и далее федерация может принять какое-либо решение об участии команды в матчах квалификации.