Порошенко призвал Украину немедленно ввести санкции против Лукашенко 18 7.11.2020, 15:28

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Это необходимо для безопасности Украины.

Пятый президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко призвал украинское правительство ввести санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Сейчас ЕС ввел санкции против Лукашенко. Ау, украинская власть… Чего вы ждете? Если вы претендуете на европейский вектор, если вы координируете свои действия с лучшим стратегическим партнером, вы одобрения России ждете?..» — заявил он в эфире программы Свобода Савика Шустера на телеканале Украина, сообщает nv.ua.

Порошенко считает, что Украина не должна кого-то поддерживать или навязывать, потому что это касается только белорусского народа.

«Но наш интерес в том числе и с точки зрения безопасности, чтобы Беларусь не потеряла свой суверенитет и независимость. В противном случае это будет означать, что граница с агрессором станет длиннее на 200 тыс. км. И опасность для Украины увеличится в разы», — прибавил нардеп.

Вскоре после начала протестов в Беларуси Петр Порошенко призвал провести там досрочные президентские выборы и освободить политзаключенных.

Напомним, в конце сентября в МИД Украины заявили, что после истечения президентских полномочий Лукашенко будут называть его по имени и фамилии.

В Беларуси в ответ назвали это «чрезвычайно недружественным жестом».

В начале октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет присоединиться к персональным санкциям Евросоюза против Беларуси.

После массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси 9 августа по всей стране начались протесты и забастовки. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

Главы стран ЕС отказались признать результаты выборов в Беларуси и призвали руководство страны отказаться от насилия, пойти на диалог с оппозицией и провести новые выборы.

23 сентября Лукашенко привели к присяге. Церемония инаугурации прошла тайно. Большинство стран не признали Лукашенко легитимным.

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