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Ученый выявил пользу ношения масок при борьбе с коронавирусом

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  • 7.11.2020, 16:00
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Ученый выявил пользу ношения масок при борьбе с коронавирусом

Использование маски может защитить человека от тяжелых форм COVID-19.

Ученый выявил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске. Об этом испанскому информагентству EFE сообщил специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано.

Сориано возглавил исследование, в ходе которого ученые проанализировали данные о вспышках заболевания коронавирусом, произошедших в Мадриде в первую волну пандемии. Экспертам удалось сравнить степень передачи вируса и госпитализации.

Помимо прочего, рассматривался дом с монахинями, где заразились 25 постояльцев. Хотя половина жителей были старше 65 лет, никто не нуждался в госпитализации. Эксперт утверждает, что это связано с соблюдением мер безопасности, в том числе ношением масок.

В другом случае рассматривалась встреча десяти человек, которые провели три часа в закрытом пространстве без масок и соблюдения дистанции. Вся компания заразилась коронавирусом, а четверых госпитализировали. «Это говорит о том, что воздействие низкой концентрации коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными», — отметил Сориано пользу ношения масок при борьбе с коронавирусом.

Эксперт считает, что использование маски может защитить человека от тяжелых форм COVID-19.


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