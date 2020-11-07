«Насколько деградировала система, что своих жрет» 14 7.11.2020, 16:30

8,674

Что оставите вы после себя?

- У меня иногда закипает, когда видишь, что простые вещи лежат на поверхности, а люди их не замечают или не хотят замечать, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. – Наверное, потому что правда горькая никто не хочет ее слышать?

Меня иногда поражают милиционеры. Они сами не хотят нормально работать и жить? Достойно зарабатывать, ловить преступников, не прятаться от народа. Их детей не будут унижать, а жена не будет бояться сказать, что мой муж милиционер.

Сотрудники МВД, вы что не хотите гордиться тем, что служите в органах, охраняете людей, их спокойствие, мир в их домах и городах? Пройтись в форме по улицам города, как дядя Степа, чтобы подростки завидовали и мечтали поступить в МВД?

Неужели не понятно, что у нас работает классическая сталинская система, так включите голову, посмотрите, почитайте, что случилось со сталинскими передовиками. Тройки так старались, выносили приговоры, перевыполняли план, зачищали, зачищали. Что по итогу?

Сейчас к примеру, менты работают на износ, и приносят судам добычу. Рядом проходили или участвовал, неважно, получи сутки. Просто ехал на велике к маме и просто получил по голове. Полковник милиции на пенсии или в минюсте работаешь, неважно, для профилактики отгреби. Насколько деградировала система, что своих жрут.

История повторяется.

Вы просто почитайте, что стало со сталинскими стахановцами-ежовцами. Ребята так увлеклись, думали им премию дадут, квартирку, похвалят. А по итогу Сталин назначил Берия, и убрал Ежова. И уже псы Берия начали сажать, убивать и пытать ежовцев, вот такая вот ирония. Сталин отмылся, сказав, что Ежов погубил много кристально чистых людей.

И сейчас Лука использует их для своих корыстных целей и прикрытия, а они и рады стараться: Наумов, Кулешов, Шуневич, Караев - оказались смыты в унитазе истории, о них никто уже не вспомнит.

Будут, кстати, помнить такого министра как Захаренко Юрий, вангую, что в его честь будут названы улицы городов.

А что оставите вы после себя? Презрение, разочарование, страх у детей, ненависть у народа?

Я уверен, вы этого не хотите. Вы хотите получать хорошую зарплату, ездить отдыхать, иметь свою квартиру, дачу. Вы хотите, чтобы вас уважали, дети и жена вами гордилась, соседи радушно здоровались, преступники боялись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.