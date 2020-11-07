Лукашенко боится даже слова «революция»9
- 7.11.2020, 16:37
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Узурпатор убрал из поздравления с Днем октябрьской революции слово «революция».
Узурпировавший в Беларуси власть Лукашенко убрал из поздравления с Днем октябрьской революции слово "революция". Внимание на это обратило издание tut.by.
Поздравление опубликовано на официальном сайте Лукашенко. Раньше в таких поздравлениях всегда звучало полное название праздника – День октябрьской революции. Однако в этом году, когда на улицах Беларуси начались массовые протесты и митинги, Лукашенко поздравил соотечественников с "Днем Великого Октября".
Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания.
В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста.