Лукашенко боится даже слова «революция» 9 7.11.2020, 16:37

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Фото: onliner.by

Узурпатор убрал из поздравления с Днем октябрьской революции слово «революция».

Узурпировавший в Беларуси власть Лукашенко убрал из поздравления с Днем октябрьской революции слово "революция". Внимание на это обратило издание tut.by.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Лукашенко. Раньше в таких поздравлениях всегда звучало полное название праздника – День октябрьской революции. Однако в этом году, когда на улицах Беларуси начались массовые протесты и митинги, Лукашенко поздравил соотечественников с "Днем Великого Октября".

Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста.

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