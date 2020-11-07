Байден выразил уверенность в победе на выборах президента США 10 7.11.2020, 16:59

4,027

Джо Байден

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Демократ подчеркнул, что по итогам распределения голосов он получит более 300 голосов выборщиков.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с краткой речью из города Уилмингтон, штат Делавэр. Он выразил уверенность, что одержит победу в борьбе за Белый дом, однако не заявил о своей победе. Байден подчеркнул, что по итогам распределения голосов он получит более 300 голосов выборщиков – то есть выиграет у действующего президента Дональда Трампа с заметным преимуществом.

Байден заявил американцам, которые голосовали за республиканцев, что они его союзники. "Моя ответственность, как президента, представлять всю нацию. Я буду работать столь же усердно для тех, кто голосовал против меня, как и для тех, кто голосовал за меня", – передаёт "Голос Америки".

По состоянию на утро 7 ноября у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа – 214 голосов. Для победы надо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. При этом кандидат от Демократической партии лидирует в штатах Аризона, Джорджия, Невада и Пенсильвания, где подсчёт голосов ещё не завершён.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».