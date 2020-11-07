В Хабаровске прошла акция в поддержку Фургала 7.11.2020, 17:21

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Фото: RFE/RL

Сегодня в Хабаровске прошел 120 день протестов.

В Хабаровске около тысячи жителей города вновь вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Сегодня 120 день протестов. За всё время с момента ареста чиновника мероприятие в его защиту не состоялось лишь раз – в начале ноября.

Акция прошла под слоганом "Коррупция достала. Москва, верни Фургала". В Хабаровске уже наступила зима и выпал снег, но это не помешало протестующим пройти по центру города, — передает Сибирь.Реалии. Традиционный митинг начался ровно в 12:00 у здания краевого правительства. После чего люди устроили шествие.

По оценкам корреспондента Сибирь.Реалии, в нём приняли участие около тысячи человек. Сотрудники полиции неоднократно требовали прекратить движение по проезжей части. На акции были задержаны как минимум трое участников.

После того как колонна вернулась на площадь перед зданием правительства, активисты призвали жителей оставлять свои подписи под требованием перенести судебное заседание по делу Фургала на рассмотрение в суд Хабаровска. Накануне обращение уже поддержали более 300 человек, которые сами приехали в пункт сбора подписей.

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