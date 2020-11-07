Ученым удалось найти «неуловимую материю» во Вселенной 5 7.11.2020, 18:27

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Астрофизики представили доказательства присутствия горячего газа в «космической паутине».

Ученые из Института космической астрофизики заявили о том, что им удалось найти «неуловимую» материю во Вселенной. По их словам анализ данных 20-летней давности помог им найти доказательства существования горячего газа в «космической паутине» и даже измерить его температуру, сообщает Naked science.

Исследователи считают, что примерно 40% материи, из которой состоят звезды и галактики, все еще предстоит обнаружить. Считается, что эта материя скрывается в виде сверхгорячего газа в так называемых галактических нитях или филаментах.

Галактики распределены по нашей Вселенной в виде сложной сети узлов, соединенных вышеупомянутыми филаментами и отделенных друг от друга войдами — обширными пустотами. Считается, что галактические нити вмещают почти всю обычную — так называемую барионную, состоящую из протонов, нейтронов и электронов — материю Вселенной в виде диффузного горячего газа.

Но найти этот газ очень сложно. Он излучает очень слабые электронные сигналы, поэтому мы не можем увидеть около 40% вещества. Теперь же ученые показали, что барионы горячего газа можно найти по рентгеновскому излучению.

Данные для изучения были собраны в рамках третьей фазы Слоуновского цифрового небесного обзора (Sloan Digital Sky Survey-III). Это широкомасштабное исследование спектров галактик и звезд при помощи 2,5-метрового широкоугольного телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико.

Ученых интересовали в первую очередь данные о 15 тысячах галактических нитей, которые были собраны в ходе этой фазы. Используя пространственную корреляцию между положением волокон и связанным с ними рентгеновским излучением, ученые сделали то, чего до них никому не удавалось. Они впервые представили доказательства присутствия горячего газа в «космической паутине» и смогли напрямую измерить его температуру.

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