Из Минска в Эмираты дважды за 3 дня отправляли грузовой самолет 14 7.11.2020, 19:30

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Иллюстрационное фото

Что об этом известно.

Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.

Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.

1 ноября в 9.46 лайнер (рейс ADB3554) вылетел из Минска в Эмираты. При этом на популярном сервисе по отслеживанию маршрутов лайнеров flightradar24.com не был указан конечный пункт прибытия, а также время приземления и продолжительность полета. По информации сервиса flightaware, самолет прилетел в OMAW ABU DHABI, дополнительно указано — Sweihan Air Base.

В этот же день, во второй половине дня, лайнер направился в Дубай, откуда на следующий день, 2-го числа, отправился в Минск (время прилета — около 16.20).

3 ноября грузовой самолет снова вылетел из Минска все по тому же маршруту: Минск — OMAW ABU DHABI — Дубай. При этом время вылета и прилета примерно такие же, как и в предыдущий раз. Судя по информации авиасервисов, самолет не возвращался в Минск, а по-прежнему находится в Дубае.

В национальном аэропорту Минск подтвердили, что этот грузовой лайнер прилетал к нам дважды за последнюю неделю. Но рассказать какую-либо другую информацию не смогли. По всей видимости, речь идет о прилете из Киева 31 октября и 2 ноября — из Дубая.

Что за место, куда летал грузовой самолет из Минска?

По информации сервиса flightaware, самолет прилетел в OMAW ABU DHABI, дополнительно указано — Sweihan Air Base. По некоторым данным, здесь расположен военный аэродром. Это же подтверждается и информацией на сайте компании CORE Engineering Consultancy, среди проектов которой значится Sweihan Air Base Development Sweihan. Проект завершили, как говорится на сайте компании, в 2014 году. Судя по описанию, здесь есть взлетно-посадочные полосы, ангары для обслуживания самолетов, ремонтно-техническая база.

Могли ли перевозить на грузовом самолете военную технику?

Теоретически могли. Как и любой другой крупногабаритный груз. Самолет Antonov An-124−100M-150 Ruslan может перевозить грузы весом до 150 тонн (для сравнения: обычный Ан-124−100 — до 120 тонн).

Самолет Antonov An-124−100M-150 Ruslan, который дважды за последнюю неделю вылетал из Минска, принадлежит украинской авиакомпании Antonov Airlines — это структурное подразделение госпредприятия «Антонов». Последнее специализируется на грузовых авиаперевозках, а также на разработке, производстве и ремонте самолетов серии «Ан» и входит в состав концерна «Укроборонпром».

Мы предположили, что с полетом грузового самолета из Минска в Эмираты может быть связан Государственный военно-промышленный комитет. Здесь уточнили, что с комитетом этот груз никак не связан. При этом отметили, что даже в тех случаях, когда предприятия, которые входят в состав комитета, заключают зарубежные контракты, эта информация, как правило, может разглашаться только с согласия второй стороны.

Уточним, что Беларусь и ОАЭ не первый год сотрудничают в военно-технической сфере. На сайте комитета ранее сообщалось, что в октябре 2019 года председатель Госкомвоенпрома (на этой позиции в то время был нынешний премьер-министр Беларуси Роман Головченко) был с визитом в ОАЭ. В Абу-Даби тогда проходило 10-е заседание совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству, на котором рассмотрели результаты взаимодействия двух государств в военно-технической сфере. К слову, до руководства в Госкомвоенпроме Головченко несколько лет был послом в ОАЭ (также по совместительству в Саудовской Аравии и Катаре).

А в сентябре 2019 года Роман Головченко сообщал, что завершается крупный контракт по поставкам партии танковых тягачей в ОАЭ и страны ведут переговоры о новом контракте, а также намерены перейти к совместным разработкам.

Как выглядят произведенные в Беларуси тягачи, можно увидеть по ссылке, их выпускает Минский завод колесной техники (это тот самый завод, работники которого в августе кричали на встрече с Александром Лукашенко «Уходи!», а гендиректор признал, что Лукашенко не выиграл выборы).

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